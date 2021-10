Víťazstvo Talibanu v Afganistane povzbudilo pakistanských radikálov

Pešávar 18. októbra (TASR) – Víťazstvo islamistického hnutia Taliban a jeho opätovný príchod k moci v Afganistane posilňuje pakistanskú odnož hnutia v oblastiach pozdĺž hraníc s Afganistanom. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Pakistanský Taliban, ktorý v uplynulých rokoch viedol boje proti vláde v Islamabade, je povzbudený ovládnutím Afganistanu príslušníkmi hnutia. Zdá sa, že sa pakistanská odnož hnutia pripravuje na opätovné ovládnutie pohraničných kmeňových regiónov, o ktoré prišla zhruba pred siedmimi rokmi počas rozsiahlej akcie pakistanskej armády.



Pakistanský Taliban, známy pod názvom Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), už v oblasti zvyšuje svoj vplyv. Miestni dodávatelia hlásia, že sa hnutie dožaduje podielu z každej zmluvy a zabíja tých, ktorí sa mu vzoprú, píše AP.



TTP je separátna organizácia, aj keď s afganským Talibanom zdieľa väčšinu radikálnej ideológie a sú spojencami. Pakistanský Taliban vznikol v roku 2007 a začal s kampaňou bombových i ďalších útokov v snahe zvrhnúť vládu v Islamabade a obsadiť mnohé kmeňové územia. Pakistanskej armáde sa kampaň ofenzívou podarilo potlačiť.



TPP sa však opätovne organizovalo v bezpečných útočiskách v susednom Afganistane ešte skôr, než sa afganský Taliban opäť dostal k moci 15. augusta, píše AP.



„Nevídaný úspech afganského Talibanu v porážke americkej superveľmoci povzbudil pakistanský Taliban... Podľa všetkého teraz veria, že tiež môžu viesť úspešný džihád proti 'neveriacemu' pakistanskému štátu a vrátili sa do vzbúreneckého režimu," povedal profesor islamských dejín na univerzite v americkom Massachusetts Brian Glyn Williams, ktorý sa venuje džihádistickým hnutiam.



TTP počas uplynulých mesiacov znásobil počet útokov, pripomína AP. Od januára tohto roka zahynulo v dôsledku teroristických útokov viac než 300 Pakistancov vrátane 144 vojakov. Vyplýva to z údajov pakistanského inštitútu pre konfliktné a bezpečnostné štúdie so sídlom v Islamabade.