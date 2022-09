AP: Vláda USA si za veľvyslankyňu v Rusku zvolila diplomatku Tracyovú

Washington 14. septembra (TASR) – Americká vláda si za svoju novú veľvyslankyňu v Moskve zvolila skúsenú diplomatku, ktorá sa dlho venovala otázkam súvisiacim s Ruskom. Informovala o tom v stredu agentúra AP, od ktorej TASR správu prevzala.



Vládni predstavitelia oboznámení so záležitosťou uviedli, že nominácia Lynne Tracyovej, súčasnej veľvyslankyne USA v Arménsku, bude predložená Senátu, len čo ju v súlade s diplomatickým protokolom schváli ruská vláda.



Takýto súhlas býva bežný, no v tomto prípade nemusí byť samozrejmý, upozorňuje AP. Vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou sú mimoriadne napäté v súvislosti s vojnou na Ukrajine, zadržiavaním Američanov v Rusku, podozreniami zo zasahovania do volieb v USA či stupňujúcim sa sporom o počty pracovníkov ambasád.



Pozíciu veľvyslanca USA v Moskve tento mesiac opustil John Sullivan. Jeho odchod prišiel v čase, keď mnoho amerických expertov na Rusko, ktorí sú vnímaní ako vhodní kandidáti na ambasádora, má zakázaný vstup do tejto krajiny.



Washington o svojej nominantke Rusko informoval už pred niekoľkými týždňami. Moskva zatiaľ diplomatický súhlas, známy ako agremán, neudelila.



Tracyová hovorí po rusky a pôsobila už v Moskve (2014-17) ako zástupkyňa veľvyslanca, následne ako poradkyňa pre Rusko na ministerstve zahraničných vecí. Zastávala tiež viacero diplomatických postov v strednej a južnej Ázii.