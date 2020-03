USA: Začal sa odsun amerických vojakov z Afganistanu

Washington 9. marca (TASR) - Z Afganistanu sa začali sťahovať americké jednotky. Pre agentúru AP to v pondelok uviedol predstaviteľ USA, ktorý si neželal byť menovaný.



Podľa AP ide o prvú fázu odsunu, ktorý sa má uskutočniť na základe nedávno podpísanej dohody medzi USA a afganským militantným hnutím Taliban.



Citovaný zdroj uviedol, že Afganistan začali opúšťať stovky príslušníkov armády USA. Odchod tohto počtu bol vopred plánovaný, avšak v súlade s dohodou medzi USA a Talibanom už odchádzajúcich vojakov nenahradia nové posily.



Spojené štáty podpísali 29. februára s afganským militantným hnutím Taliban dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických jednotiek z Afganistanu. Dohoda by mala viesť k dialógu medzi vládou v Kábule a Talibanom. Tieto mierové rokovania by sa podľa AP mali začať v utorok v nórskom Osle.



Odsun amerických vojsk z Afganistanu sa mal začať desať dní po podpise dohody medzi USA a Talibanom.



Minister obrany USA Mark Esper už 2. marca avizoval, že dal súhlas na začiatok odsunu. Počet amerických vojakov by sa mal v prvej fáze znížiť z približne 13.000 na 8600. Po dosiahnutí tohto stavu sa zhodnotí, aký má odsun vplyv na bezpečnostnú situáciu v Afganistane. Ak bude táto situácia priaznivá, všetci americkí vojaci by mali z Afganistanu odísť v priebehu 14 mesiacov.