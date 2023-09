APA: Kuleba ocenil rakúsku podporu pre Ukrajinu

Viedeň/Kyjev 4. septembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba ocenil rakúsku podporu Ukrajiny v boji proti ruskej invázii. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Kuleba sa prostredníctvom videokonferencie pripojil na konferenciu veľvyslancov vo Viedni a povedal, že niektoré krajiny vyhlasujú neutralitu, pretože im na záležitosti nezáleží. "Rakúsko je však úplne iné. Rakúsko od februára 2022 potvrdzuje, že neutralita neznamená ľahostajnosť," uviedol. Neutralita môže byť podľa neho aktívna, súcitná a morálne správna.



Kuleba dodal, že Rusko neútočí len na Ukrajinu, ale aj na základy medzinárodného práva. "Podporovať Ukrajinu znamená aj podporovať Chartu OSN a všeobecné práva. Ďakujem Rakúsku, že robí presne to," povedal Kuleba v spojitosti s medzinárodnými sankciami voči Moskve, ku ktorým sa Viedeň pripojila.



Rakúsko okrem toho Ukrajine poskytla humanitárnu a finančnú pomoc. Kuleba pripomenul najmä prijímanie ukrajinských vojnových utečencov, podporu energetickej infraštruktúry i podporu stíhania ruských predstaviteľov pred Medzinárodným trestným súdom (ICC).



Rakúsko ako neutrálna krajina má podľa neho špeciálny vplyv na krajiny najmä v Ázii a Južnej Amerike. Rakúskych diplomatov a spoločnosti v týchto krajinách vyzval, aby tam šírili pravdu o ruskej agresii a možných cestách k skutočnému mieru.



Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg povedal, že vojenská neutralita neznamená politickú neutralitu. Prítomní veľvyslanci by to mali šíriť aj vo svete.