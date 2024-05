AP:Administratíva Bidena chystá pre Izrael zásielku zbraní za miliardu

Washington 15. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena údajne kľúčovým zákonodarcom oznámila, že Izraelu plánuje poslať nový balík zbraní a munície v hodnote viac než miliardy dolárov. Agentúre AP to v utorok večer miestneho času povedali traja nemenovaní poradcovia členov Kongresu, informuje TASR.



Malo by ísť o prvú dodávku zbraní do Izraela, ktorú ohlási Bidenova administratíva od vtedy, ako začiatkom mája pozastavila iný transfer zbraní pozostávajúci z 3500 bômb. Izraelu vtedy pozastavenom chcela zabránil použiť zmienené ťažké bomby v plánovanej ofenzíve v meste Rafah v Pásme Gazy.



Nový balík má podľa zdrojov AP obsahovať tankovú muníciu v hodnote 700 miliónov dolárov, taktické vozidlá v hodnote 500 a minometné granáty za 60 miliónov dolárov.



O novej zamýšľanej zásielke zbraní a munície ako prvý informoval americký denník Wall Street Journal. Bezprostredne však nebolo známe, kedy bude zaslaná Izraelu. Agentúra AFP uvádza, že zásielku ešte bude musieť odsúhlasiť Kongres.