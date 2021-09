Aplikácia Erasmus+ poskytne študentom digitálnu európsku kartu

Brusel 21. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) spustila v utorok novú aplikáciu Erasmus+, ktorá predstavuje nový míľnik v digitalizácii tohto študentského výmenného programu.



Nová aplikácia, dostupná vo všetkých jazykoch členských krajín EÚ, poskytne každému študentovi digitálnu európsku študentskú kartu, ktorá platí v celej Únii.



Podľa tlačovej správy EK je nové rozhranie najvýznamnejšieho programu pre mladých Erasmus+ digitálnejšie, mobilnejšie a ešte viac orientované na komunitu mladých ľudí.



Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti poznamenala, že "papier je oficiálne minulosťou", a spresnila, že nová aplikácia bude študentom z programu Erasmus+ slúžiť ako miesto, na ktorom nájdu všetko potrebné.



"Mať všetky informácie na dosah ruky znamená menej stresu, viac flexibility a menej času stráveného administratívnym vybavovaním. Európska študentská karta, ktorá je dostupná cez aplikáciu, je dôležitým krokom k vytvoreniu ozajstného európskeho vzdelávacieho priestoru, v ktorom má každý študent svoje miesto a prístup k rovnakým službám a rovnakému uznaniu výsledkov svojho vzdelania," opísala situáciu komisárka.



Vďaka novej aplikácii, ktorá funguje na zariadeniach so systémom Android, ako aj iOS, budú môcť študenti: vyhľadávať medzi partnerskými univerzitami svojej vzdelávacej inštitúcie a vybrať si svoju destináciu; podpísať zmluvu o štúdiu online; zistiť podrobnosti o podujatiach vo vybranej destinácii; spojiť sa s ostatnými študentmi a získať európsku študentskú kartu s prístupom k službám, múzeám, kultúrnym podujatiam a špeciálnym ponukám na hostiteľskej univerzite v danej krajine.



Do siete Erasmus bez papiera, ktorá umožňuje bezpečnú výmenu údajov a jednoduchšiu identifikáciu zmlúv o štúdiu, je v súčasnosti zapojených viac ako 4000 univerzít. V akademickom roku 2021/2022 sa očakáva, že vďaka programu Erasmus+ navštívi zahraničné univerzity okolo 600.000 vysokoškolských študentov.



Od vzniku pôvodného programu Erasmus v roku 1987 využilo možnosť absolvovania výmenného pobytu v zahraničí desať miliónov ľudí. Nový program Erasmus+ ponúka príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu a výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a to pre všetky vekové kategórie.



Zo štúdie o vplyve programu Erasmus+ vo vysokoškolskom vzdelávaní z roku 2019 vyplýva, že program má pozitívny vplyv na profesijný, sociálny, vzdelávací aj osobnostný rast účastníkov. Viac ako 70 percent študentov má po návrate z pobytu v zahraničí lepšiu predstavu o svojej budúcej kariére a vyše 90 percent študentov zapojených do programu Erasmus+ sa naučilo lepšie spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a nadobudlo pocit príslušnosti k Európe.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)