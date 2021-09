Aplikácia Navaľnyj bola odstránená z Google Play a App Store

Moskva 17. septembra (TASR) - Spoločnosti Google a Apple odstránili zo svojich obchodov aplikáciu Navaľnyj. Na sociálnych sieťach o tom v piatok informovali spolupracovníci väzneného lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného.



K odstráneniu aplikácie Navaľnyj došlo v čase, keď sa v Rusku začali tri dni trvajúce parlamentné voľby, ktorým predchádzali bezprecedentné zásahy bezpečnostných zložiek voči politikom z opozície a ich sympatizantom.



Navaľného blízky spolupracovník Ivan Ždanov podľa agentúry AFP na sociálnej sieti Twitter napísal, že "odstránenie aplikácie Navaľnyj z obchodov (Google Play a App Store) je hanebným aktom politickej cenzúry".



Ide o aplikáciu, ktorej funkcia Chytré hlasovanie mala voličom v Rusku pomôcť pri rozhodovaní v prebiehajúcich voľbách.



Aplikácia je súčasťou projektu taktického hlasovania, ktorý vznikol z iniciatívy tímu ľudí okolo Navaľného ešte v roku 2018, pred voľbami na post petrohradského gubernátora a do tamojšieho mestského zastupiteľstva.



Ide o taktiku, v rámci ktorej sú voliči vyzývaní, aby hlasovali za kandidátov s najväčšou šancou poraziť nominantov prezidentskej strany Jednotné Rusko. Voliči si pritom "nemusia" vybrať iba kandidátov centristickej či liberálnej opozície, ale napríklad aj komunistov či ultranacionalistov.



Navaľného tím v stredu zverejnil - aj na Google Docs - dlho očakávaný zoznam odporúčaných opozičných kandidátov, ktorí majú podľa neho v rámci volieb do Štátnej dumy najväčšiu šancu poraziť politikov z vládnej strany Jednotné Rusko. Hlasovanie vo voľbách sa začalo v piatok a potrvá do nedele.



Spravodajský web Meduza.io informoval, že v noci na piatok Rusko začalo blokovať prístup na Google Docs i službu telegra.ph fungujúcu v rámci Telegramu, ale do rána toto blokovanie ustalo. Následne Navaľného tím zverejnil zoznamy kandidátov na chytré hlasovanie na GitHub.



Web Meduza.io pripomenul, že úrady v Rusku už niekoľko týždňov blokujú prístup na webovú stránku Chytré hlasovanie, ako aj aplikáciu Navaľnyj s danou funkciou.



Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) už v auguste požiadala spoločnosti Google a Apple, aby zo svojich obchodov stiahli aplikáciu Navaľnyj, pretože podľa nej propaguje činnosť organizácií, ktoré sú v Rusku považované za extrémisticke a zakázané. V prípade nesplnenia tejto požiadavky obom spoločnostiam hrozili vysoké pokuty.