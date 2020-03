Lambrechtová: Aplikácie v boji s COVID-19 musia byť dobrovoľné

Berlín 31. marca (TASR) - Mobilné aplikácie sledujúce pohyb osoby infikované novým koronavírusom sa v Nemecku budú môcť používať len na dobrovoľnom princípe. Uviedla to v utorňajšom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk nemecká ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová.



"Ide o skutočný zásah (do práv ľudí), ak máte k dispozícii takéto dáta. Preto súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že ak existuje riešenie, ktoré naozaj preruší reťazce infekcie, je to možné len vtedy, ak tí, čo majú tieto aplikácie v mobilnom telefóne, ich používajú dobrovoľne," vyhlásila Lambrechtová.



Ministerka dodala, že má ísť iba o dočasné opatrenie a všetky zozbierané dáta by boli po kríze vymazané, doplnil denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Všetky obmedzenia by mali byť využívané len tak dlho, ako to bude absolútne nevyhnutné," uviedla Lambrechtová.



Nemecko plánuje v priebehu niekoľkých týždňov spustiť mobilnú aplikáciu, ktorá má pomôcť pri evidovaní osôb s ochorením COVID-19. Nemecko chce tak nasledovať príklad Singapuru, kde sa ukázalo, že takýto prístup môže byť účinný bez toho, aby narušil súkromie ľudí.



Hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert v pondelok povedal, že elektronické sledovanie ľudí nakazených koronavírusom bude dôležitým základom ďalších opatrení, ktoré budú platiť aj po uvoľnení súčasných obmedzení týkajúcich sa voľného pohybu osôb. Ministerstvo zdravotníctva ho označilo za "podstatný predpoklad uvoľnenia opatrení".