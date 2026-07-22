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Apolónovu galériu v Louvri po krádeži šperkov znovu sprístupnili
Návštevníci si po ceste k obrazu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho môžu znovu prezrieť majestátnu sálu s pozlátenými stropmi a gréckymi freskami.
Autor TASR
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Paríž 22. júla (TASR) - Apolónova galéria v parížskom múzeu Louvre, kde v októbri 2025 došlo k vlámaniu a krádeži šperkov vysokej hodnoty, v stredu opäť otvorili pre verejnosť, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Návštevníci si po ceste k obrazu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho môžu znovu prezrieť majestátnu sálu s pozlátenými stropmi a gréckymi freskami. Neuvidia však žiadne kráľovské klenoty ani prázdne vitríny. Zbierky a vzácne šperky, ktoré tam boli vystavené, múzeum premiestnilo. Galéria sa totiž vracia k svojmu pôvodnému účelu zo 17. storočia, keď slúžila na reprezentačné účely.
Bývalé exponáty z galérie budú vystavené na iných miestach múzea, povedal riaditeľ Louvru Christophe Leribault. Podľa neho je nové usporiadanie príležitosťou znovu objaviť nádhernú architektúru a výzdobu Apolónovej galérie.
Leribault sa stal riaditeľom Louvru vo februári po tom, čo jeho predchodkyňa Laurence des Cars odstúpila v dôsledku krádeže klenotov a série pochybení, ktoré otriasli dôverou vo vedenie tohto najnavštevovanejšieho múzea na svete.
Francúzska ministerka kultúry Catherine Pegardová pri príležitosti opätovného sprístupnenia Apolónovej galérie uviedla, že na deň krádeže vzácnych klenotov z Louvru by sa nemalo zabudnúť. Podľa nej išlo o udalosť, ktorá šokovala celý svet a zároveň odhalila zraniteľnosť múzea, ktoré bolo dovtedy považované za prakticky nedobytné.
Zlodejom v deň lúpeže pritom trvalo menej ako osem minút, kým sa cez okno dostali do Apolónovej galérie, kde ukradli klenoty v hodnote 88 miliónov eur, ktoré sa ani po deviatich mesiacoch nepodarilo nájsť.
V reakcii na túto krádež posilnili v Louvri bezpečnostné opatrenia, pričom nainštalovali nové bezpečnostné kamery a systémy proti vniknutiu do objektu.
Zlepšenie bezpečnosti je zároveň jednou z priorít desaťročného plánu nazvaného Nová renesancia Louvru, ktorý múzeum predstavilo v roku 2025. Podľa odhadov si modernizácia infraštruktúry múzea, zníženie náporu turistov, zlepšenie podmienok pre návštevníkov a vytvorenie samostatnej galérie pre obraz Mony Lisy vyžiadajú až 800 miliónov eur.
Návštevníci si po ceste k obrazu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho môžu znovu prezrieť majestátnu sálu s pozlátenými stropmi a gréckymi freskami. Neuvidia však žiadne kráľovské klenoty ani prázdne vitríny. Zbierky a vzácne šperky, ktoré tam boli vystavené, múzeum premiestnilo. Galéria sa totiž vracia k svojmu pôvodnému účelu zo 17. storočia, keď slúžila na reprezentačné účely.
Bývalé exponáty z galérie budú vystavené na iných miestach múzea, povedal riaditeľ Louvru Christophe Leribault. Podľa neho je nové usporiadanie príležitosťou znovu objaviť nádhernú architektúru a výzdobu Apolónovej galérie.
Leribault sa stal riaditeľom Louvru vo februári po tom, čo jeho predchodkyňa Laurence des Cars odstúpila v dôsledku krádeže klenotov a série pochybení, ktoré otriasli dôverou vo vedenie tohto najnavštevovanejšieho múzea na svete.
Francúzska ministerka kultúry Catherine Pegardová pri príležitosti opätovného sprístupnenia Apolónovej galérie uviedla, že na deň krádeže vzácnych klenotov z Louvru by sa nemalo zabudnúť. Podľa nej išlo o udalosť, ktorá šokovala celý svet a zároveň odhalila zraniteľnosť múzea, ktoré bolo dovtedy považované za prakticky nedobytné.
Zlodejom v deň lúpeže pritom trvalo menej ako osem minút, kým sa cez okno dostali do Apolónovej galérie, kde ukradli klenoty v hodnote 88 miliónov eur, ktoré sa ani po deviatich mesiacoch nepodarilo nájsť.
V reakcii na túto krádež posilnili v Louvri bezpečnostné opatrenia, pričom nainštalovali nové bezpečnostné kamery a systémy proti vniknutiu do objektu.
Zlepšenie bezpečnosti je zároveň jednou z priorít desaťročného plánu nazvaného Nová renesancia Louvru, ktorý múzeum predstavilo v roku 2025. Podľa odhadov si modernizácia infraštruktúry múzea, zníženie náporu turistov, zlepšenie podmienok pre návštevníkov a vytvorenie samostatnej galérie pre obraz Mony Lisy vyžiadajú až 800 miliónov eur.