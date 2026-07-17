< sekcia Zahraničie
Apple na chvíľu zosadil Nvidiu z postu najhodnotnejšej firmy na svete
Nvidia sa stala najhodnotnejšou spoločnosťou na svete v roku 2025.
Autor TASR
New York 17. júla (TASR) - Výrobca čipov Nvidia v úvode piatkového obchodovania v New Yorku na chvíľu stratil post najhodnotnejšej verejne obchodovanej spoločnosti na svete. Túto pozíciu získala technologická firma Apple. Dôvodom bol najnovší výpredaj akcií výrobcov polovodičov pre pochybnosti, či boom umelej inteligencie bude trvať. Akcie Nvidie klesli až o 4 % a jej hodnota sa znížila na približne 4,8 bilióna USD (4,2 bilióna eur). Zaostala tak za firmou Apple s hodnotou 4,9 bilióna USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Neskôr Nvidia straty vymazala a hodnotou sa vyrovnala firme Apple. Nvidia sa stala najhodnotnejšou spoločnosťou na svete v roku 2025. V ostatných týždňoch sa však prejavili pochybnosti o umelej inteligencii a analytici sa pýtajú, či sa obrovské investície do čipov a softvéru spoločnosti Nvidia vyplatia.
Tieto otázky sa vyhrotili po tom, ako producent chatbota ChatGPT OpenAI aj spoločnosť Anthropic požiadali o vstup na burzu. Nasledujú tak firmu SpaceX Elona Muska, ktorej súčasťou je divízia umelej inteligencie xAI. Hodnota akcií SpaceX v primárnej ponuke bola 135 USD za kus a v priebehu niekoľkých dní stúpla na 220 USD, ale neskôr väčšinu ziskov stratila a obchoduje sa blízko svojej štartovacej ceny.
Výkyvy ceny akcií SpaceX zintenzívnili dohady o cenovej bubline v oblasti umelej inteligencie, pričom veľkí technologickí giganti, ktorí míňajú desiatky miliárd dolárov prevažne na dátové centrá a produkty Nvidie, v ostatných mesiacoch tiež zaznamenali pokles cien akcií. Jedinou výnimkou je Apple, ktorý bol v pretekoch v oblasti umelej inteligencie vnímaný ako oneskorenec, ale teraz sa mu vypláca opatrnosť a dobrý predaj iPhonov.
(1 EUR = 1,1435 USD)
Neskôr Nvidia straty vymazala a hodnotou sa vyrovnala firme Apple. Nvidia sa stala najhodnotnejšou spoločnosťou na svete v roku 2025. V ostatných týždňoch sa však prejavili pochybnosti o umelej inteligencii a analytici sa pýtajú, či sa obrovské investície do čipov a softvéru spoločnosti Nvidia vyplatia.
Tieto otázky sa vyhrotili po tom, ako producent chatbota ChatGPT OpenAI aj spoločnosť Anthropic požiadali o vstup na burzu. Nasledujú tak firmu SpaceX Elona Muska, ktorej súčasťou je divízia umelej inteligencie xAI. Hodnota akcií SpaceX v primárnej ponuke bola 135 USD za kus a v priebehu niekoľkých dní stúpla na 220 USD, ale neskôr väčšinu ziskov stratila a obchoduje sa blízko svojej štartovacej ceny.
Výkyvy ceny akcií SpaceX zintenzívnili dohady o cenovej bubline v oblasti umelej inteligencie, pričom veľkí technologickí giganti, ktorí míňajú desiatky miliárd dolárov prevažne na dátové centrá a produkty Nvidie, v ostatných mesiacoch tiež zaznamenali pokles cien akcií. Jedinou výnimkou je Apple, ktorý bol v pretekoch v oblasti umelej inteligencie vnímaný ako oneskorenec, ale teraz sa mu vypláca opatrnosť a dobrý predaj iPhonov.
(1 EUR = 1,1435 USD)