< sekcia Zahraničie
Apple odstránil z App Store aplikáciu ruskej služby VKontakte
Tento krok nasleduje po podobnom rozhodnutí spoločnosti Apple zo začiatku júna, keď z App Store odstránila ruským štátom podporovaný messenger Max, ktorý vyvinula spoločnosť VK.
Autor TASR
Moskva 25. júna (TASR) - Americká spoločnosť Apple bez predchádzajúceho upozornenia odstránila z obchodu App Store aplikáciu ruskej technologickej firmy VKontakte. Ruské ministerstvo pre digitálny rozvoj, komunikáciu a masmédiá to označilo za politicky motivované rozhodnutie, informovala vo štvrtok agentúra AFP, píše TASR.
Podľa ministerstva Apple „úplne ignoruje“ spoločensky významné funkcie odstránených aplikácií, ktoré sa okrem iného používajú aj na varovanie pred rizikami mimoriadnych udalostí a incidentov.
Odstránenie aplikácie VK vníma ruský rezort aj ako „akt nekalej súťaže“ zameraný na ochranu záujmov zahraničných platforiem, ktoré sú v Rusku nahrádzané aplikáciami vyvinutými miestnymi vývojármi. Argumentuje pritom aj tým, že spoločnosť Apple neumožňuje na svojich zariadeniach nastaviť predvolený vyhľadávač ani inštalovať ruský obchod s aplikáciami.
Spoločnosť VK vo svojej reakcii uviedla, že nikdy doteraz nebola terčom sankcií zo strany USA. Upozornila tiež, že konanie spoločnosti Apple obmedzuje prístup Rusov k službám, ktoré „denne využívajú desiatky miliónov ľudí“. Tí teraz nebudú napr. dostávať notifikácie a nebudú si môcť sťahovať a aktualizovať aplikácie.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že odstránenie aplikácií VK z obchodu Apple „vyvoláva otázky o spoľahlivosti tejto služby a o tom, do akej miery jej možno dôverovať ako komerčnému poskytovateľovi služieb“. Dodal, že podľa neho takéto kroky oslabujú dôveru v platformu Apple ako takú. Zároveň poznamenal, že používatelia, ktorí chcú naďalej využívať tieto služby, majú podľa neho k dispozícii jednoduchú alternatívu – môžu prejsť na zariadenia s operačným systémom Android a používať ruské ekvivalenty aplikácií a obchodov s aplikáciami.
Ruské médiá spresnili, že z obchodu App Store vo štvrtok zmizla hlavná aplikácia VKontakte, e-mailová aplikácia Mail.ru a niekoľko ďalších aplikácií, ktoré VK obsahuje: VK Video, VK Music, VK Messenger a Zen. Nedostupná je aj obľúbená aplikácia Odnoklassniki.
Tento krok nasleduje po podobnom rozhodnutí spoločnosti Apple zo začiatku júna, keď z App Store odstránila ruským štátom podporovaný messenger Max, ktorý vyvinula spoločnosť VK. Spoločnosť Apple uviedla, že Max bol z App Store odstránený „v súlade so zásadami dodržiavania sankcií“.
Moskva už celé mesiace tlačí na Rusov, aby si nainštalovali Max, pričom paralelne s tým obmedzila WhatsApp a Telegram, dva najväčšie aplikácie na posielanie správ v krajine. Štátne subjekty takto vláda prinútila presunúť svoju komunikáciu na Max.
VKontakte (VK) bola spustená v roku 2006 ako ruská odpoveď na Facebook a odvtedy sa stala jednou z najpopulárnejších webových stránok a platforiem sociálnych médií v krajine.
Podľa ministerstva Apple „úplne ignoruje“ spoločensky významné funkcie odstránených aplikácií, ktoré sa okrem iného používajú aj na varovanie pred rizikami mimoriadnych udalostí a incidentov.
Odstránenie aplikácie VK vníma ruský rezort aj ako „akt nekalej súťaže“ zameraný na ochranu záujmov zahraničných platforiem, ktoré sú v Rusku nahrádzané aplikáciami vyvinutými miestnymi vývojármi. Argumentuje pritom aj tým, že spoločnosť Apple neumožňuje na svojich zariadeniach nastaviť predvolený vyhľadávač ani inštalovať ruský obchod s aplikáciami.
Spoločnosť VK vo svojej reakcii uviedla, že nikdy doteraz nebola terčom sankcií zo strany USA. Upozornila tiež, že konanie spoločnosti Apple obmedzuje prístup Rusov k službám, ktoré „denne využívajú desiatky miliónov ľudí“. Tí teraz nebudú napr. dostávať notifikácie a nebudú si môcť sťahovať a aktualizovať aplikácie.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že odstránenie aplikácií VK z obchodu Apple „vyvoláva otázky o spoľahlivosti tejto služby a o tom, do akej miery jej možno dôverovať ako komerčnému poskytovateľovi služieb“. Dodal, že podľa neho takéto kroky oslabujú dôveru v platformu Apple ako takú. Zároveň poznamenal, že používatelia, ktorí chcú naďalej využívať tieto služby, majú podľa neho k dispozícii jednoduchú alternatívu – môžu prejsť na zariadenia s operačným systémom Android a používať ruské ekvivalenty aplikácií a obchodov s aplikáciami.
Ruské médiá spresnili, že z obchodu App Store vo štvrtok zmizla hlavná aplikácia VKontakte, e-mailová aplikácia Mail.ru a niekoľko ďalších aplikácií, ktoré VK obsahuje: VK Video, VK Music, VK Messenger a Zen. Nedostupná je aj obľúbená aplikácia Odnoklassniki.
Tento krok nasleduje po podobnom rozhodnutí spoločnosti Apple zo začiatku júna, keď z App Store odstránila ruským štátom podporovaný messenger Max, ktorý vyvinula spoločnosť VK. Spoločnosť Apple uviedla, že Max bol z App Store odstránený „v súlade so zásadami dodržiavania sankcií“.
Moskva už celé mesiace tlačí na Rusov, aby si nainštalovali Max, pričom paralelne s tým obmedzila WhatsApp a Telegram, dva najväčšie aplikácie na posielanie správ v krajine. Štátne subjekty takto vláda prinútila presunúť svoju komunikáciu na Max.
VKontakte (VK) bola spustená v roku 2006 ako ruská odpoveď na Facebook a odvtedy sa stala jednou z najpopulárnejších webových stránok a platforiem sociálnych médií v krajine.