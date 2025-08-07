Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Apple zvýši investície v USA o 100 miliárd dolárov

Na archívnej snímke z 3. marca 2022 aplikácie sú zobrazené na smartfóne od spoločnosti Apple v meste Rottweil. Foto: TASR/DPA

Tým sa celkový záväzok firmy za najbližšie štyri roky zvýši na 600 miliárd dolárov.

Washington 7. augusta (TASR) - Spoločnosť Apple investuje v Spojených štátoch ďalších 100 miliárd dolárov, čím sa jej celkový záväzok za najbližšie štyri roky zvýši na 600 miliárd dolárov, uviedol v stredu americký prezident Donald Trump, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Trump oznámil túto investíciu v Bielom dome v prítomnosti generálneho riaditeľa technologického giganta Tima Cooka, pričom ju označil za „najväčšiu investíciu, akú kedy (spoločnosť) Apple v Amerike uskutočnila.“

„Apple výrazne zvýši výdavky na domácu dodávateľskú sieť,“ dodal Trump a vyzdvihol novú výrobnú prevádzku na sklo používané na výrobu obrazoviek iPhonov v štáte Kentucky.

Spoločnosť Apple vo februári oznámila, že v USA investuje viac než 500 miliárd dolárov a zamestná 20.000 ľudí. AFP poznamenala, že zásluhy za toto rozhodnutie si prisvojil Trump.

Nové záväzky nadväzujú na plány z roku 2021, keď spoločnosť založená Stevom Jobsom deklarovala investíciu 430 miliárd dolárov v USA a vytvorenie 20.000 pracovných miest počas nasledujúcich piatich rokov.

„Len za tento rok sú americkí výrobcovia na dobrej ceste vyrobiť 19 miliárd čipov pre Apple v 24 továrňach v 12 rôznych štátoch,“ povedal Cook v Oválnej pracovni.

Trump, ktorý tlačí na americké firmy, aby presúvali výrobu späť do USA, a to napr. cez zavádzanie ciel na obchodných partnerov, označil rozhodnutie Apple za významný krok ku konečnému cieľu, ktorým je „... zabezpečiť, aby iPhony predávané v Spojených štátoch amerických boli v Amerike aj vyrobené.“

Cook však následne spresnil, že hoci mnoho komponentov do iPhonov bude vyrábaných v USA, kompletizovať sa budú aj naďalej v zahraničí.

„Ak sa pozriete na podstatnú časť, veľa polovodičov vyrábame tu, sklo vyrábame tu, modul Face ID vyrábame tu... a tieto komponenty používame aj pre produkty predávané v iných častiach sveta,“ vysvetlil Cook.

Apple na konci júla oznámil štvrťročný zisk vo výške 23,4 miliardy dolárov, čo prekonalo očakávania - napriek vyšším nákladom spôsobeným clami zavedenými Trumpovou administratívou.
