APRÍL V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. mája (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša aprílový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
1. apríla - Časť zmluvy medzi Českou republikou a Svätou stolicou je podľa ústavného súdu v rozpore s českým ústavným poriadkom. Návrh na posúdenie podala skupina senátorov, ktorí o nej mali pochybnosti a kritický k zmluve bol aj prezident Petr Pavel. Ratifikáciu dokumentu nie je možné dokončiť, kým rozpor nebude odstránený.
9. apríla - Slovensko a Česko budú mať na novembrovej medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom The Silence of the Mole (Krtkovo ticho). Vznikol pri príležitosti 100. výročia otvorenia Československého pavilónu v Benátkach. Jeho prezentáciu organizuje Národná galéria Praha (NGP) v spolupráci so Slovenskou národnou galériou (SNG).
11. apríla - Premiér Andrej Babiš podporil pred parlamentnými voľbami v Maďarsku premiéra Viktora Orbána, ktorý sa so svojou stranou Fidesz uchádzal o piate funkčné obdobie po sebe. Orbán podľa neho vždy bojoval za silnejšiu Európu a maďarské národné záujmy.
- V centre Prahy sa stretli skupiny ľudí na Pochode za život so svojimi odporcami, ktorí prišli podporiť práva žien. Stovky prevažne mladých protestujúcich sa snažili účastníkom Pochodu za život zabrániť v tom, aby sa dostali na cieľové miesto na Václavskom námestí. Na viacerých miestach im úplne zablokovali cestu. Najvyhrotenejšia situácia nastala v ulici Na Příkopě, kde zasahovali aj ťažkoodenci.
13. apríla - Podľa českého expremiéra Petra Fialu je víťazstvo Pétera Magyara v parlamentných voľbách v Maďarsku dobrá správou nielen pre krajinu, ale aj pre celú slobodnú Európu. Predseda KDU-ČSL Marek Výborný vyjadril želanie, aby Magyar väčšinu v parlamente využil aj na obnovenie dobrých vzťahov so susednými krajinami.
- Prehrou maďarského premiéra Viktora Orbána v parlamentných voľbách Česko podľa ministra zahraničných vecí Petra Macinku stratilo spojenca v Európskej únii. Šéf českej diplomacie však uviedol, že s novou maďarskou vládou chce mať nadštandardný vzťah. Dodal, že výsledok nie je pre konzervatívcov zlá správa.
- Premiér Babiš zablahoželal lídrovi maďarskej opozičnej strany Tisza Péterovi Magyarovi k víťazstvu vo voľbách. Výsledok podľa vlastných slov rešpektuje a teší sa na spoluprácu.
- Prezident Petr Pavel vyhlásil, že v Maďarsku zvíťazila demokracia a volebný výsledok je dobrá správa pre Európu. Uviedol, že maďarskí voliči sa vyslovili za zmenu a ich odkaz je jednoznačný.
14. apríla - Česká televízia a Český rozhlas by od budúceho roka nemali byť financované z koncesionárskych poplatkov, ale zo štátneho rozpočtu. Podľa návrhu zákona, ktorý predstavil minister kultúry Oto Klempíř s ďalšími členmi vládnej koalície, by mali budúci rok dostať menej peňazí, než koľko tento rok získajú z koncesií. Klempíř podotkol, že vedenia oboch inštitúcií musia šetriť.
- České opozičné strany tvrdia, že návrh zákona o zmene financovania verejnoprávnych médií znamená ich likvidáciu či faktické zoštátnenie. Avizovali preto, že použijú všetky dostupné nástroje vrátane obštrukcií či podania podnetu na Ústavný súd ČR, aby obhájili ich nezávislosť.
16. apríla - Česká vláda považuje záväzky v súvislosti s členstvom v Severoatlantickej aliancii za „veľmi zásadné a prioritné“ a urobí všetko pre to, aby ich splnila. Po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Prahe o vyhlásil premiér Andrej Babiš.
17. apríla - Štátny dlh Česka vzrástol v 1. štvrťroku tohto roka o 42,3 miliardy Kč na takmer 3,72 bilióna Kč (152,98 miliardy eur). Na každého Čecha tak na konci marca teoreticky pripadal dlh zhruba na úrovni 370.000 Kč.
22. apríla - Študenti naprieč Českom demonštratívne odišli minútu pred poludním z vyučovania, aby protestovali proti vládnemu návrhu zákona o médiách verejnej služby. Kritizovali plán na zrušenie koncesionárskych poplatkov a žiadali, aby vláda návrh stiahla.
23. apríla - Pacienti v prihraničných oblastiach Česka a Slovenska sa zrejme dočkajú rýchlejšej a dostupnejšej pomoci pri akútnych stavoch. Česká Poslanecká snemovňa schválila medzinárodnú zmluvu o cezhraničnej spolupráci zdravotníckych záchranných služieb, ktorá záchranárom umožní zasahovať aj na území susedného štátu.
25. apríla - Za prvé tri mesiace tohto roka čelili klienti českých bánk takmer 24.000 útokom a prišli o dvakrát viac peňazí než pred rokom. Bankám sa pritom pomocou kontrolných mechanizmov podarilo zastaviť prevedenie zhruba 3,4 miliardy Kč na účty podvodníkov. Takmer 800 miliónov Kč sa im však zachrániť nepodarilo.
26. apríla - Mimoriadne vzácny pražský desaťdukát Leopolda I. z roku 1661 vydražili na aukcii v Prahe za 600.000 eur, pričom vyvolávacia cena bola 300.000 eur. Za vysoké sumy sa vydražil aj desaťdukát Leopolda I. z roku 1668 a dukát Františka Jozefa I. z roku 1880, oba razené v Kremnici.
27. apríla - Júlový summit Severoatlantickej aliancie v Ankare nebude pre českú delegáciu podľa prezidenta Petra Pavla príjemným stretnutím. Reagoval na vyhlásenie premiéra Andreja Babiša, ktorý prvýkrát uviedol, že ČR podľa údajov NATO tento rok nesplní záväzok dvoch percent HDP na obranu.
28. apríla - Česko si bude od budúceho roka pripomínať 30. marec ako Deň českej vlajky. Novelu zákona o štátnych sviatkoch, ktorá zavádza tento významný deň, podpísal prezident ČR Petr Pavel. S návrhom na uzákonenie nového významného dňa prišiel premiér Andrej Babiš s poslancom Radkom Vondráčkom. Babiš to zdôvodňoval tým, že štátna vlajka je základným symbolom Česka a vyjadruje jeho nezávislosť a zvrchovanosť.
29. apríla - Pražský obvodný súd opätovne uznal známeho českého psychiatra Jana Cimického za vinného zo znásilnenia a vydierania. Udelil mu päťročný trest. Cimického súd už v roku 2024 uznal za vinného vo všetkých bodoch obžaloby. Väčšina poškodených sú niekdajšie Cimického pacientky z Psychiatrickej nemocnice Bohnice, centra duševného zdravia Modrá Laguna a študentky, ktoré k nemu chodili na prax. Podľa štátnej zástupkyne sa ich nevhodne dotýkal, bozkával ich a vynucoval si sexuálny kontakt.
