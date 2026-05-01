APRÍL V MAĎARSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Bratislava/Budapešť 1. mája (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša aprílový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
2. apríla (TASR) - Maďarská polícia zatkla v Budapešti 15-ročného chlapca pre podozrenie z prípravy školského masakru a podnecovania na útok. Mladík bol v kontakte so slovinským rovesníkom, pričom po šikane plánoval útok na vlastnú školu a samovraždu. Polícia pri domovej prehliadke zaistila nôž a elektroniku. Podozrivý vinu popiera a bol vzatý do väzby.
7. apríla - Nech vyhrá parlamentné voľby v Maďarsku ktokoľvek, Spojené štáty s ním budú spolupracovať. Vyhlásil to viceprezident USA J. D. Vance na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Budapešti. Viceprezident ale dodal, že si je istý Orbánovým úspechom.
- Vance na úvod dvojdňovej oficiálnej návštevy Maďarska povedal, že "byrokrati v Bruseli snažia zničiť maďarskú ekonomiku, znížiť energetickú nezávislosť krajiny a sú zodpovední za zvýšenie cien energií."
10. apríla - Iba pätina Maďarov sa domnieva, že sa ich život v porovnaní so začiatkom uplynulého štvorročného volebného cyklu zlepšil. Vyplýva to z prieskumu inštitútu 21 Kutatóközpont. Svoje životné podmienky v sledovanom období označilo 20 percent respondentov za lepšie, 39 percent za horšie a 36 percent Maďarov ich považuje za nezmenené.
- Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždilo na budapeštianskom Námestí hrdinov, kde hnutie Občiansky odpor zorganizovalo sedemhodinový protestný koncert pred parlamentnými voľbami. Cieľom podujatia bolo „prebudiť politicky pasívnych ľudí" a vyjadriť kritiku voči súčasnému politickému systému v Maďarsku.
12. apríla - Maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán spolu s manželkou Anikó Lévaiovou odovzdali hlas vo voľbách do Národného zhromaždenia. „Prišiel som zvíťaziť,“ povedal predseda vlády po odchode z volebnej miestnosti v XII. budapeštianskom obvode.
- Péter Magyar, predseda maďarskej opozičnej strany Tisza odovzdal svoj hlas v parlamentných voľbách v Budapešti ráno. Po odchode z volebnej miestnosti médiám povedal, že jeho strana voľby vyhrá.
- Orbán označil výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“. „Teraz nevieme, čo tieto voľby znamenajú pre našu krajinu a osud národa, čas rozhodne. My aj z opozície budeme slúžiť našej krajine a maďarskému národu,“ povedal premiér a uznal porážku Fideszu v prospech opozičnej strany TISZA.
- Magyar vyzdvihol „historický mandát na vládnutie“ po volebnom víťazstve nad stranou Fidesz. "Oslobodili sme Maďarsko; získali sme späť našu vlasť,“ dodal.
- Verím, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom si udržia vysokú úroveň, ktorú mali v uplynulých rokoch. V súvislosti s priebežnými výsledkami parlamentných volieb v Maďarsku to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
13. apríla - Víťazom maďarských parlamentných volieb opozičná strana Tisza Pétera Magyara, ktorá získala v parlamente ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku končí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.
- Magyar vyzval maďarského prezidenta Tamása Sulyoka, aby ho poveril zostavením novej vlády a následne z funkcie odstúpil. Vyjadril presvedčenie, že „bábkový prezident republiky“ čo najskôr zvolá ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia. Podľa neho krajinu doposiaľ riadila organizovaná zločinecká skupina.
- Predseda vlády SR Robert Fico uviedol, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom, ktorému zároveň zablahoželal k víťazstvu v parlamentných voľbách. Poďakoval sa odchádzajúcemu premiérovi Orbánovi za spoluprácu: „V atmosfére vzájomného rešpektu sme investovali obrovské množstvo energie do kvalitných slovensko-maďarských vzťahov, ktoré nikdy nemali takú vysokú úroveň ako v tomto období. Jeho ťah na bránu, pokiaľ ide o ochranu suverenity a národných záujmov, bol a vždy bude pre mňa veľkým príkladom.
14. apríla - Strategický cieľ novej maďarskej vlády strany Tisza je zavedenie eura v Maďarsku, vyhlásil víťaz volieb Péter Magyar. Líder Tiszy zdôraznil, že aj počas volebnej kampane dala strana jasne najavo, že národný záujem diktuje, aby Maďarsko vstúpilo do eurozóny, čím sa ukončí neistota forintu a rekordne vysokej „orbánovskej“ inflácie.
- Magyar sa zaviazal, že Maďarsko pristúpi k Európskej prokuratúre (EPPO), čo by európskym vyšetrovateľom umožnilo efektívnejšie prešetrovať možné podvody a zneužívanie fondov EÚ počas vlády Viktora Orbána. Európska komisia ich vyplácanie pozastavila pre obavy z dodržiavania zásad právneho štátu v Maďarsku.
- Predstaviteľka Tisza pre zahraničnú politiku Anita Orbánová vyzvala šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa, aby jeho rezort okamžite zastavil akékoľvek ničenie dokumentov.
15. apríla - Péter Magyar vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth rádió vyhlásil, že jeho vláda pozastaví „vysielanie falošných správ“. Voličom doteraz vládnucej strany Fidesz odkázal, že im ukáže, že štátne médiá nehovoria pravdu o strane Tisza. Podľa neho sa bude konať legálne a on sám nebude zasahovať do práce verejnoprávnych médií.
18. apríla – Podľa oficiálnych výsledkov volieb konzervatívna opozičná strana Tisza získala 141 zo 199 kresiel v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina. Vládnuci blok Fidesz-KDNP doterajšieho premiéra Viktora Orbána získal mandáty pre 52 poslancov a šesť patrí pravicovému zoskupeniu Hnutie Naša vlasť.
21. apríla - Budúci maďarský premiér Péter Magyar podľa svojich slov v telefonáte s predsedom vlády SR Robertom Ficom zdôraznil, že Maďarsko sa môže zapojiť do diskusií o politických otázkach len vtedy, keď dostane záruky, že Slovensko zruší legislatívu, ktorá hrozí Maďarom v SR väzením. Musí by tiež jasne stanovené, že v budúcnosti nedôjde ku konfiškácii pôdy maďarských krajanov na Slovensku na základe Benešových dekrétov a princípu kolektívnej viny.
- Maďarský prezident Tamás Sulyok oznámil, že ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia zvoláva 9. mája.
25. apríla - Odchádzajúci maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že v novom zložení maďarského parlamentu nebude pôsobiť ako poslanec. Po prehre v parlamentných voľbách sa podľa vlastných slov chce sústrediť na „reorganizáciu národného tábora“.
28. apríla - Dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar sa vo svojej kancelárii stretol s predsedom mimoparlamentnej slovenskej strany Maďarská aliancia Lászlóom Gubíkom. Hovorili spolu o telefonáte, ktorý Magyar minulý týždeň absolvoval s premiérom SR Robertom Ficom.
29. apríla - Péter Magyar vyhlásil, že jeho vláda v októbri otvorí pre verejnosť archívy z čias komunistického režimu: „Deň pred 70. výročím maďarskej revolúcie v roku 1956, splníme jeden z najdôležitejších sľubov zmeny režimu - 22. októbra sprístupníme existujúci archívny materiál verejnosti.“
