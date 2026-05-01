APRÍL V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša aprílový výberový prehľad udalostí v Poľsku.
Autor TASR
Bratislava/Varšava 1. mája (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša aprílový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
3. apríla - Poľská pohraničná stráž zadržala dvoch Ukrajincov, ktorí sa pokúšali cez hranicu so Slovenskom prepašovať 12 Rusov bez potrebných dokladov. Autobus s dvoma ukrajinskými vodičmi zastavili počas „rutinnej kontroly komunikácií vedúcich z južnej Európy“. Žiaden z 12 ruských cestujúcich v ňom nemal povolenie zdržiavať sa v Poľsku ani doklady, ktoré by ich oprávňovali prekročiť poľsko-slovenské hranice.
7. apríla - Koaličná Poľská ľudová strana plánuje v najbližšom čase predložiť do Sejmu návrh novely zákona o dani z príjmov fyzických osôb, ktorý počíta s postupným zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane zo súčasných 30.000 na 60.000 zlotých (14.000 eur). Ide o snahu naplniť jeden z predvolebných záväzkov Občianskej koalície a premiéra Donalda Tuska.
9. apríla - Od nového školského roka bude predmet zdravotná výchova v Poľsku povinný, pričom časť o sexuálnej výchove zostane dobrovoľná a o účasti svojich detí rozhodnú rodičia, uviedla ministerka školstva Barbara Nowacká. Rozhodnutie prichádza v reakcii na nezáujem o dobrovoľný predmet, na ktorý v tomto školskom roku rodičia prihlásili menej než tretinu žiakov.
- Novozvolení sudcovia poľského Ústavného súdu slávnostne zložili sľub prezidentovi, ktorým zároveň odovzdajú uznesenia o ich voľbe parlamentom. Ceremónia sa konala bez účasti hlavy štátu Karola Nawrockého, ktorý odmietol sľuby prijať. Na ceremónii sa zúčastnilo šesť sudcov zvolených Sejmom 13. marca a tiež bývalí predsedovia súdu a predseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty. Prezident Nawrocki 1. apríla prijal sľub od dvoch z nich. Podľa Kancelárie prezidenta tým došlo k doplneniu zákonom stanoveného počtu sudcov, pričom situácia zvyšných štyroch je naďalej predmet právnej analýzy.
10. apríla - Poľská polícia zadržala ďalších šesť osôb v rozsiahlej kauze organizovanej skupiny obchodujúcej so zbraňami a drogami. Časť zbraní pochádzala zo Slovenska, kde boli legálne nadobudnuté ako znehodnotené. Podozriví čelia obvineniam z účasti v organizovanej skupine, obchodovania s drogami, pašovania a nelegálneho držania zbraní a munície.
13. apríla - Poľský premiér Donald Tusk informoval, že telefonicky hovoril s Pétrom Magyarom, ktorému zablahoželal k víťazstvu v maďarských parlamentných voľbách a diskutoval s ním o pripravovanej návšteve Varšavy. Podľa Tuska má byť poľská metropola prvou zastávkou Magyara v zahraničí. Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza môže výsledok priniesť oživenie úlohy Maďarska v EÚ a NATO a prispieť k oživeniu spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky.
17. apríla - Donald Tusk obvinil v Sejme spoločnosť Zondacrypto z prepojení na ruské mafiánske a spravodajské štruktúry a z financovania politických aktivít poľskej opozície. Zároveň vyzval na vysvetlenie týchto väzieb poslancov opozície, ktorí nepodporili prelomenie prezidentského veta na vládny zákon o reguláciách kryptomien. Koalícii sa veto v Sejme opätovne nepodarilo prelomiť.
- Poľský premiér vyhlásil, že slovenský predseda vlády Robert Fico sa v európskych otázkach správa relatívne lojálne a podľa jeho slov nebude po porážke predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána predstavovať zásadný problém pre fungovanie Európskej únie. „Premiér Fico - aký je, taký je -, ale v európskych otázkach sa snaží byť relatívne lojálny a myslím si, že môžem povedať, že mám na neho vplyv, pokiaľ ide o jeho správanie v Európe."
19. apríla - Tisíce ľudí sa zúčastnili na Národnom pochode za život, ktorý prešiel ulicami Varšavy. Na podujatí sa zúčastnil aj prezident Poľska Karol Nawrocki a zaobišlo sa bez konfliktov. Organizátori zdôraznili, že tohtoročný ročník nadviazal na 1060. výročie krstu Poľska, ktorý predstavuje prijatie kresťanstva poľským kniežaťom Mieškom I., a bol vyjadrením úcty k národnému a kresťanskému dedičstvu.
21. apríla - Priemerná mesačná mzda v súkromnom sektore v Poľsku dosiahla v marci 2026 úroveň 9652 zlotých (2280 eur), oznámil poľský Hlavný štatistický úrad (GUS). Medziročne mzdy vzrástli nominálne o 6,6 %.
23. apríla - V lesnom poraste pri obci Plonna v Podkarpatskom vojvodstve približne 20 km od hraníc so Slovenskom zahynula po útoku medveďa 58-ročná žena. Zasahujúce zložky jej už na mieste nedokázali poskytnúť pomoc pre rozsiahle zranenia.
24. apríla - Poľský premiér Donald Tusk v rozhovore pre denník Financial Times spochybnil pripravenosť Spojených štátov splniť si svoje záväzky voči Európe v prípade ruského útoku a vyzval na posilnenie obranných kapacít Európskej únie. V tejto súvislosti vyzval Európsku úniu, aby sa stala skutočnou alianciou, schopnou zabezpečiť vlastnú obranu.
27. apríla - Vedci v poľskom Tatranskom národnom parku (TPN) zaznamenali najmenej 64 jedincov medveďa hnedého, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcim odhadom z rokov 2017 a 2013. Laboratórna analýza DNA umožnila vytvoriť genetické profily jednotlivých zvierat a určiť ich pohlavie. Vedci identifikovali 38 samíc a 24 samcov, v dvoch prípadoch sa pohlavie nepodarilo stanoviť.
30. apríla - V Poľsku sprístupnili nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré majú pred začiatkom predĺženého prvého májového víkendu zlepšiť dopravu smerom k Baltskému moru aj na východ krajiny. Na severe krajiny pribudol 22-kilometrový úsek rýchlostnej cesty S6 v Pomoranskom vojvodstve. Ide o najdlhší dokončený úsek trasy spájajúcej Trojmestie (Gdansk, Gdyňa a Sopot) so Štetínom. Výstavba stála približne 718 miliónov zlotých (asi 169 miliónov eur).
