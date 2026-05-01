APRÍL V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Autor TASR
Bratislava/Viedeň 1. mája (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša aprílový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
2. apríla - Rakúske ministerstvo obrany oznámilo, že zamietlo všetky žiadosti Spojených štátov o prelety amerických vojenských lietadiel smerujúcich na Blízky východ ponad svoje územie. Hovorca rezortu obrany Michael Bauer uviedol, že žiadostí bolo „niekoľko“ a Rakúsko ich nemohlo schváliť pre svoj zákon o neutralite.
3. apríla - Rakúsky ústavný súd zrušil pre vojakov povinnosť mať krátke vlasy. Podľa jeho rozhodnutia to porušuje zásadu rovnakého zaobchádzania a rakúske ozbrojené sily (Bundesheer) preto musia vypracovať nové predpisy o účesoch pre mužov a ženy, ktoré budú v súlade s ústavou. Spor inicioval profesionálny vojak v spolkovej krajine Vorarlbersko. Bránil sa voči pokute 2200 eur za porušenie predpisov, pretože nosil vrkoč.
4. apríla - Rakúski záchranári našli telo Slováka, ktorého pri lyžovaní zabila lavína. Išlo o 31. smrť v rakúskych horách počas tejto lyžiarskej sezóny. Štyridsaťročný Slovák lyžoval na svahoch hory Plattenspitze v spolkovej krajine Salzbursko, keď ho v piatok strhla lavína.
5. apríla - Regionálny vlak v meste Schladming zrazil dvoch slovenských mladíkov. Jeden z mladíkov utrpel život ohrozujúce poranenie hlavy, vrtuľníkom ho previezli do nemocnice v meste Klagenfurt am Wörthersee, kde neskôr zomrel. Druhý utrpel zlomeninu ramena. Podľa jeho slov oblasť nepoznali a v čase nehody nefungovali ani ich mobilné telefóny, preto sa rozhodli ísť po koľajniciach. Dodal, že prichádzajúci vlak nevideli ani nepočuli.
9. apríla - Rakúske ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo Izrael, aby prestal útočiť na civilné ciele v Libanone, a uviedlo, že rakúski členovia Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) musia byť chránení. Rakúsko má v 7500-členných jednotkách UNIFIL približne 160 vojakov. Patria k jednotke zodpovednej napríklad za prepravu tovaru a osôb, opravovanie vozidiel, zásobovanie palivom či hasenie požiarov.
16. apríla - Rakúski colníci v spolupráci s Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS) a poľskými partnermi odhalili v Dolnom Rakúsku nelegálnu výrobňu cigariet. Vo výrobni bolo pred rozsiahlou raziou vyrobených viac ako 200.000 kartónov, čo predstavovalo 40 miliónov kusových cigariet pre európsky čierny trh. Medzinárodná akcia sa uskutočnila pod záštitou Europolu.
17. apríla - Medziročná inflácia v Rakúsku v marci výrazne vzrástla na 3,2 % z februárovej úrovne 2,2 %, v dôsledku energetickej krízy, ktorú vyvolala vojna na Blízkom východe. Zrýchlenie oproti februáru odráža takmer výlučne prudký nárast cien pohonných látok a vykurovacieho oleja. Najdôležitejší faktorm ovplyvňujúci celkovú infláciu zostali služby, zatiaľ čo ceny potravín mierne spomalili rast.
20. apríla - Trolejbus narazil v Salzburg do budovy supermarketu. Pri incidente prišla o život jedna osoba, kým sedem ďalších utrpelo zranenia, niektorí z nich ťažké. K nehode došlo na kruhovom objazde, ktorý sa nachádza v salzburskej mestskej časti Itzling.
- Polícia v Rakúsku rozšírila vyšetrovanie v prípade dojčenskej výživy značky HiPP, v ktorej sa môže nachádzať jed na potkany, a vstúpila do kontaktu aj s tamojšími materskými školami a inými zariadeniami starostlivosti o deti. V rakúskej spolkovej krajine Burgenland zaistili cez víkend pohár detskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. V regióne by pritom mali byť v obehu dva poháre takto kontaminovanej výživy.
24. apríla - Rakúska prokuratúra, ktorá vyšetruje prípad otravy dojčenskej výživy značky HiPP, uviedla, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov bližšie nešpecifikovaného jedu na potkany. V najbližších dňoch prebehne ešte toxikologický rozbor s cieľom objasniť, ako by takéto množstvo jedu ovplyvnilo bábätká alebo malé deti.
28. apríla - Necelé dva roky po zrušení koncertov Taylor Swiftovej vo Viedni sa začal v Rakúsku proces s dvoma údajnými členmi teroristickej bunky, ktorí sú obvinení z prípravy útoku na divákov. Na krajinskom súde vo Viedenskom Novom Meste sprevádzajú proces prísne bezpečnostné opatrenia. Hlavný obžalovaný na úvodnom pojednávaní priznal plánovanie útoku. Prokuratúra obžalovala 21-ročného Rakúšana so severomacedónskym pôvodom z toho, že chcel 9. augusta 2024 v mene skupiny Islamský štát počas koncertu zmasakrovať fanúšikov americkej speváčky.
29. apríla - Rakúsko v máji podpíše s Uzbekistanom dohodu, ktorej cieľom je uľahčiť deportácie - vrátane tých do Afganistanu - cez túto stredoázijskú krajinu, oznámilo ministerstvo vnútra vo Viedni.
