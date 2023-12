Arabská strana žiada odzbrojenie militantných Palestínčanov

Tel Aviv 2. decembra (TASR) – Konzervatívna islamská strana Raam v Izraeli žiada podľa tamojších médií odzbrojenie extrémistických palestínskych skupín, ako je Hamas. Odovzdanie zbraní by sa však malo uskutočniť až po vzniku palestínskeho štátu, zdôraznila strata v sobotňajšom stanovisku. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Predseda strany Mansúr Abbás predtým v rozhovore pre stanicu CNN žiadal, aby palestínske militantné skupiny zložili zbrane a zapojili sa s Palestínskou samosprávou do úsilia o vlastný štát existujúci vedľa Izraela.



Strana Raam v sobotu spresnila, že podľa Abbása by mal militantné skupiny odzbrojovať až samostatný palestínsky štát.



Pôvodná požiadavka z interview pre CNN zverejneného vo štvrtok vyvolala rozhnevané reakcie Palestínčanov a Arabov. Abbás je totiž prvým arabským politikom v Izraeli, ktorý verejne vyzval palestínske extrémistické organizácie na odovzdanie zbraní.



Abbás v rozhovore tiež opätovne odsúdil masaker, ktorého sa v Izraeli v októbri dopustil Hamas. Zdôraznil, že všetky činy proti nevinným, ženám, deťom a starším ľuďom sú neospravedlniteľné a v rozpore s hodnotami islamu. Ozbrojené palestínskeho skupiny podľa neho v minulosti nikdy neuspeli s používaním násilia ako prostriedku na dosiahnutie svojich cieľov, pričom cenu za to vždy zaplatil palestínsky ľud.



Arabská strana Raam bola súčasťou predošlej izraelskej vlády za premiéra Naftaliho Bennetta. Abbásovo rozhodnutie vstúpiť do koalície bolo vtedy hodnotené ako krok k väčšej integrácii arabskej menšiny, ktorá tvorí asi 20 percent obyvateľstva Izraela. Strana vystúpila z koalície po konflikte izraelských bezpečnostných síl s Palestínčanmi na Chrámovej hore. Osemstranná koalícia sa následne rozpadla v dôsledku ideologických sporov. Raam má v súčasnosti päť kresiel v 120-člennom izraelskom parlamente.