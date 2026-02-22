< sekcia Zahraničie
Arabské a islamské krajiny odsúdili výroky Huckabeeho
Huckabee, bývalý baptistický kazateľ a podporovateľ Izraela, vystúpil v podcaste konzervatívneho amerického novinára Tuckera Carlsona.
Autor TASR
Jeruzalem 22. februára (TASR) - Arabské a islamské krajiny v nedeľu spoločne odsúdili výroky amerického veľvyslanca v Izraeli Mikea Huckabeeho, ktorý naznačil, že Izrael má biblické právo na rozsiahle územie na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Huckabee, bývalý baptistický kazateľ a podporovateľ Izraela, vystúpil v podcaste konzervatívneho amerického novinára Tuckera Carlsona. V epizóde, ktorá bola zverejnená v piatok, Carlson vyzval Huckabeeho, aby vysvetlil význam biblického verša, ktorý sa niekedy interpretuje tak, že Izrael má právo na územie medzi riekou Níl v Egypte a Eufratom v Sýrii a Iraku.
„Bolo by v poriadku, keby si to všetko vzali (Izrael),“ odpovedal na to Huckabee. Neskôr však doplnil, že išlo o zveličené vyhlásenie a Izrael to všetko nežiada.
Niekoľko arabských a islamských krajín a organizácií následne vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odsúdili komentáre amerického diplomata ako „nebezpečné a podnecujúce“.
Vyhlásenie, ktoré zverejnilo ministerstvo zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE), podpísali samotné SAE, Bahrajn, Egypt, Indonézia, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestínska samospráva, Pakistan, Saudská Arábia, Sýria, Turecko, ako aj Organizácia islamskej spolupráce (OIC), Liga arabských štátov (LAŠ) a Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC).
Argumentovali, že tieto výroky sú v rozpore s Chartou OSN a snahami o deeskaláciu vojny v Pásme Gazy.
Saudská Arábia označila slová veľvyslanca za „bezohľadné“ a „nezodpovedné“, zatiaľ čo Jordánsko uviedlo, že ide o „útok na suverenitu krajín v regióne“. Kuvajt vyjadrenia veľvyslanca odsúdil ako „flagrantné porušenie zásad medzinárodného práva“, zatiaľ čo Omán uviedol, že takéto komentáre „ohrozujú vyhliadky na mier“ a stabilitu v regióne. Egyptské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, „že Izrael nemá suverenitu nad okupovaným palestínskym územím ani nad žiadnymi inými arabskými územím“.
Palestínska samospráva uviedla, že Huckabeeho slová sú v rozpore s vyjadreniami Donalda Trumpa, ktorý sa v minulosti vyjadril, že nedovolí Izraelu anektovať Západný breh Jordánu.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí neskôr vyhlásilo, že Huckabeeho slová dokazujú, že USA aktívne podporujú izraelské vojenské operácie proti Palestínčanom.
Predseda izraelského parlamentu Amir Ochana na druhej strane americkému veľvyslancovi za jeho všeobecný proizraelský postoj venoval pochvalu.
Huckabee, bývalý baptistický kazateľ a podporovateľ Izraela, vystúpil v podcaste konzervatívneho amerického novinára Tuckera Carlsona. V epizóde, ktorá bola zverejnená v piatok, Carlson vyzval Huckabeeho, aby vysvetlil význam biblického verša, ktorý sa niekedy interpretuje tak, že Izrael má právo na územie medzi riekou Níl v Egypte a Eufratom v Sýrii a Iraku.
„Bolo by v poriadku, keby si to všetko vzali (Izrael),“ odpovedal na to Huckabee. Neskôr však doplnil, že išlo o zveličené vyhlásenie a Izrael to všetko nežiada.
Niekoľko arabských a islamských krajín a organizácií následne vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odsúdili komentáre amerického diplomata ako „nebezpečné a podnecujúce“.
Vyhlásenie, ktoré zverejnilo ministerstvo zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE), podpísali samotné SAE, Bahrajn, Egypt, Indonézia, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestínska samospráva, Pakistan, Saudská Arábia, Sýria, Turecko, ako aj Organizácia islamskej spolupráce (OIC), Liga arabských štátov (LAŠ) a Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC).
Argumentovali, že tieto výroky sú v rozpore s Chartou OSN a snahami o deeskaláciu vojny v Pásme Gazy.
Saudská Arábia označila slová veľvyslanca za „bezohľadné“ a „nezodpovedné“, zatiaľ čo Jordánsko uviedlo, že ide o „útok na suverenitu krajín v regióne“. Kuvajt vyjadrenia veľvyslanca odsúdil ako „flagrantné porušenie zásad medzinárodného práva“, zatiaľ čo Omán uviedol, že takéto komentáre „ohrozujú vyhliadky na mier“ a stabilitu v regióne. Egyptské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, „že Izrael nemá suverenitu nad okupovaným palestínskym územím ani nad žiadnymi inými arabskými územím“.
Palestínska samospráva uviedla, že Huckabeeho slová sú v rozpore s vyjadreniami Donalda Trumpa, ktorý sa v minulosti vyjadril, že nedovolí Izraelu anektovať Západný breh Jordánu.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí neskôr vyhlásilo, že Huckabeeho slová dokazujú, že USA aktívne podporujú izraelské vojenské operácie proti Palestínčanom.
Predseda izraelského parlamentu Amir Ochana na druhej strane americkému veľvyslancovi za jeho všeobecný proizraelský postoj venoval pochvalu.