Arabské emiráty: Trosky zo zachyteného útoku Iránu zranili jednu osobu
Krajiny Perzského zálivu znášajú najväčšiu ťarchu odvetných útokov Iránu odkedy proti nemu USA a Izrael koncom februára spustili útoky.
Autor TASR
Abú Zabí 6 apríla (TASR) - Spojené arabské emiráty v pondelok uviedli, že padajúce trosky zo zachyteného útoku zranili jednu osobu v priemyselnej zóne Abú Zabí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Incident mal za následok stredne ťažké zranenia ghanského štátneho príslušníka“ v oblasti Musaffa v Abú Zabí po úspešnom zachytení systémami protivzdušnej obrany, uviedla mediálna kancelária vlády emirátu na portáli X.
V nedeľu úrady emirátu Šardžá uviedli, že sa „zaoberajú incidentom, ktorého cieľom bol Chór Fakán“, kľúčový prístav v Ománskom zálive. Zranení tam boli pakistanskí štátni príslušníci a pakistanský premiér Šehbáz Šaríf na portáli X uviedol, že je „hlboko znepokojený“.
Krajiny Perzského zálivu znášajú najväčšiu ťarchu odvetných útokov Iránu odkedy proti nemu USA a Izrael koncom februára spustili útoky. Spojené arabské emiráty sú hlavným cieľom rakiet a dronov odpálených cez Perzský záliv.
