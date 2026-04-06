Pondelok 6. apríl 2026
Arabské emiráty: Trosky zo zachyteného útoku Iránu zranili jednu osobu

Muž odchádza po tom, čo sledoval, ako sa z skladu v priemyselnej zóne mesta Sharjah v Spojených arabských emirátoch dvíha čierny stĺp dymu. Foto: TASR/AP

Krajiny Perzského zálivu znášajú najväčšiu ťarchu odvetných útokov Iránu odkedy proti nemu USA a Izrael koncom februára spustili útoky.

Autor TASR
Abú Zabí 6 apríla (TASR) - Spojené arabské emiráty v pondelok uviedli, že padajúce trosky zo zachyteného útoku zranili jednu osobu v priemyselnej zóne Abú Zabí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Incident mal za následok stredne ťažké zranenia ghanského štátneho príslušníka“ v oblasti Musaffa v Abú Zabí po úspešnom zachytení systémami protivzdušnej obrany, uviedla mediálna kancelária vlády emirátu na portáli X.

V nedeľu úrady emirátu Šardžá uviedli, že sa „zaoberajú incidentom, ktorého cieľom bol Chór Fakán“, kľúčový prístav v Ománskom zálive. Zranení tam boli pakistanskí štátni príslušníci a pakistanský premiér Šehbáz Šaríf na portáli X uviedol, že je „hlboko znepokojený“.

Krajiny Perzského zálivu znášajú najväčšiu ťarchu odvetných útokov Iránu odkedy proti nemu USA a Izrael koncom februára spustili útoky. Spojené arabské emiráty sú hlavným cieľom rakiet a dronov odpálených cez Perzský záliv.
