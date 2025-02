Arabské komunity v Izraeli zápasia s rastom násilných trestných činov

Jeruzalem 10. februára (TASR) - Skupina poslancov arabských strán v izraelskom parlamente rokovala v nedeľu s ministrom národnej bezpečnosti Chajimom Kacom. Šlo o vôbec prvé takéto stretnutie v Knesete od roku 2022 a jeho témou bol rastúci počet vrážd v prevažne arabských obciach v Izraeli. V pondelok o tom informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Miera násilnej kriminality v arabských komunitách v posledných rokoch prudko vzrástla. Údaje zverejnené izraelskou políciou v januári svedčia o tom, že počet vrážd sa v roku 2023 zdvojnásobil a v komunite izraelských Arabov zomrelo násilnou smrťou rekordných 244 obetí. V januári si násilné trestné činy vyžiadali 21 obetí, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka.



Arabskí starostovia na stretnutie prišli s požiadavkou, aby vláda vyhlásila boj proti kriminalite v arabskom sektore za "národný cieľ" a posilnila dialóg a spoluprácu medzi políciou a lídrami miestnych orgánov.



Opatrenia navrhované arabskými poslancami Knesetu zahŕňajú zriadenie systému sledovania v oblastiach s vysokou kriminalitou, ktorý by bol monitorovaný na celoštátnej úrovni a nie jednotlivými komunitami, a regulované používanie sledovacej technológie proti známym zločineckým organizáciám.



Arabské obyvateľstvo v Izraeli tvorí zhruba 20 percent a v 120 člennom Knesete v tomto volebnom období pôsobí 11 arabských poslancov.



Nedeľné rokovanie ministra s arabskými predstaviteľmi bolo prvé svojho druhu od volieb v novembri 2022, pretože Kacov predchodca vo funkcii Itamar Ben Gvir sa v tejto záležitosti odmietal stretnúť s poslancami.



Podľa TOI sa v Izraeli vo všeobecnosti očakáva, že Ben Gvir, ultranacionalistický vodca strany Židovská sila (Ocma jehudit), sa po ukončení prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas a po prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy vráti do vlády a opäť prevezme ministerstvo národnej bezpečnosti.



Predseda strany Zjednotená arabská kandidátka (Ra'am) Mansúr Abbás aj v tejto súvislosti na stretnutí s Kacom upozornil, že v súvislosti s dohadmi o Ben Gvirovom návrate do vlády "majú na zmenu len mesiac".