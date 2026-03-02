< sekcia Zahraničie
Arabské krajiny odsúdili iránske odvetné útoky
Vo štvrtok sa v Ženeve konali nepriame rokovania medzi vyjednávačmi USA a Iránu, ktoré sprostredkoval Omán.
Autor TASR
Ženeva/Abú Zabí/Dauha 2. marca (TASR) — Zástupcovia Jordánska a šiestich členských štátov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) – Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov v pondelok na pokračujúcom 61. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve dôrazne odsúdili odvetné útoky Iránu na Blízkom východe, ktoré zasiahli ich územie. Označili ich za mimoriadne závažné porušenie medzinárodného práva, ktoré ohrozuje stabilitu tohto regiónu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Predstaviteľ Saudskej Arábie v mene týchto krajín povedal, že „arabské krajiny sa snažia posilniť dialóg a otvorenosť. Ide o neodôvodnenú eskaláciu, ktorá destabilizuje všetky snahy o mier a stabilitu“.
Vo štvrtok sa v Ženeve konali nepriame rokovania medzi vyjednávačmi USA a Iránu, ktoré sprostredkoval Omán. USA a Izrael spustili o dva dni neskôr útoky na Irán. Zástupca Ománu na zasadnutí UNHRC vyzval na okamžité ukončenie vojenských operácií a návrat k dialógu.
Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov v pondelok oznámilo, že protivzdušná obrana zachytila deväť balistických rakiet, šesť riadených striel a 148 dronov vypustených z Iránu. Podľa ministerstva Irán vypálil od soboty na SAE 174 balistických rakiet, z ktorých 161 bolo zachytených a 13 dopadlo do Perzského zálivu, ako aj osem riadených striel a 689 dronov, z ktorých 44 dopadlo na územie krajiny. Pri útokoch prišli o život traja ľudia a 68 utrpelo zranenia.
Katarské ministerstvo obrany uviedlo, že v pondelok protivzdušná obrana zostrelila dva iránske bombardéry Su-24 vyrobené v bývalom Sovietskom zväze. Je to prvýkrát od začiatku najnovšieho konfliktu, čo nejaká krajina zostrelila iránske lietadlo. Katar tiež zachytil sedem iránskych balistických rakiet a zneškodnil päť iránskych dronov.
