Arabské krajiny ostro odsúdili Netanjahuove výroky

Rijád 9. februára (TASR) – Saudská Arábia spolu s ďalšími arabskými krajinami v nedeľu ostro odsúdila výroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorými mohol počas rozhovoru naznačovať návrh vytvoriť palestínsky štát na území Saudskej Arábie. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Šéf Ligy arabských štátov (LAŠ) Ahmad Abúl Gheit v nedeľu označil myšlienkové pochody skrývajúce sa za Netanjahuovými poznámkami za "absolútne neprijateľné a úplne odtrhnuté od reality".



Podľa ministerstva zahraničných vecí je palestínska otázka pre arabský svet veľmi dôležitá. Ministerstvo vo vyhlásení zdôraznilo, že "kategoricky odmieta vyhlásenia, ktoré sa snažia odvrátiť pozornosť od zločinov, ktoré izraelskí okupanti neustále páchajú na (našich) palestínskych bratoch v Gaze".



Ministerstvo zahraničia vo vyhlásení privítalo "zavrhnutie, odsúdenie a úplné odmietnutie Netanjahuových výrokov o premiestňovaní Palestínčanov zo strany bratských krajín".



Prudkú reakciu vyvolala štvrtková diskusia izraelského pravicového novinára Jakova Barduga s Netanjahuom o šanci na normalizáciu vzťahov so Saudskou Arábiou. Novinár sa zrejme pomýlil a Rijádu pripísal postoj, podľa ktorého "progres nenastane bez saudského štátu".



"Myslíte palestínskeho štátu?" opravil ho Netanjahu. "Ibaže by ste chceli, aby štát Palestínčanov vznikol v Saudskej Arábii," utrúsil Netanjahu. "(Saudi) majú veľké územie," dodal.



"Nevylučujem túto možnosť," odpovedal Bardugo.



Izraelský premiér pokračoval ďalej opisom procesu, ktorý viedol k Abrahámskym dohodám. V rámci nich niekoľko arabských krajín normalizovalo vzťahy s Izraelom.



"Myslím, že by sme tento proces mali nechať, aby sa udial prirodzene," dodal na záver Netanjahu.



Izraelské médiá Netanjahuove výroky označili za vtip. Zazneli však do napätia vyvolaného americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý presunutie Palestínčanov do iných krajín navrhol ako prvý. Pokus o takýto presun by však v arabskom svete vyvolal spomienky na udalosť zvanú Nakba (katastrofa). Nakba je spomienkou na udalosti, keď počas prvej arabsko-izraelskej vojny (1948 - 1949) a v rokoch po nej odišli alebo utiekli zo svojich domovov státisíce palestínskych Arabov.