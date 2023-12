Arabské krajiny: USA musia viac naliehať na Izrael

Dauha 9. decembra (TASR) - Niekoľko arabských a moslimských krajín vyzvalo Spojené štáty, aby sa viac angažovali v snahe vyvíjať tlak na Izrael, aby prijal prímerie v Pásme Gazy. V sobotu to uviedlo katarské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Vedúci diplomati Kataru, Egypta, Jordánska, Saudskej Arábie, Turecka a palestínskej samosprávy vyslovili túto výzvu počas stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom vo Washingtone. Počas rokovania vyjadrili tiež sklamanie nad tým, že Bezpečnostná rada OSN neprijala rezolúciu, ktorá vyzývala na okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Ministri zároveň jednotne odmietli vojenskú ofenzívu Izraela v Pásme Gazy. Žiadali tiež "okamžité a úplné" prímerie na ochranu civilistov, uviedol katarský rezort diplomacie.



BR OSN hlasovala o danej rezolúcii v piatok. Za jej prijatie hlasovalo 13 z 15 členov rady; proti boli USA a hlasovania sa zdržala Británia. Spojené štáty pritom uviedli, že rezolúciu vetovali, pretože by "dostala hnutie Hamas na miesto, z ktorého by mohlo zopakovať svoje činy zo 7. októbra".



Vojna medzi Izraelom a Hamasom vypukla 7. októbra po bezprecedentnom útoku militantov z tohto palestínskeho hnutia na Izrael, pri ktorom zabili vyše 1200 ľudí, najmä civilistov. Izrael následne v Pásme Gazy spustil pozemnú i vzdušnú ofenzívu, ktorá si doteraz podľa palestínskych úradov vyžiadala viac než 17.400 obetí, väčšinou žien a detí.