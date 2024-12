Arabské štáty chcú hovoriť so všetkými silami v Sýrii

Dauha 8. decembra (TASR) - Arabské štáty sa budú snažiť odvrátiť hrozbu opätovného rozpútania občianskej vojny v Sýrii tým, že začnú otvorený dialóg so všetkými silami v krajine, uviedol v nedeľu hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Mádžid Ansárí. Podľa neho tým chcú zabezpečiť, aby akýkoľvek prechod moci zahŕňal všetkých Sýrčanov bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.



Ansárí to povedal po stretnutí lídrov arabských štátov v katarskej Dauhe, kde vyhodnocovali situáciu po náhlom páde režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Arabské krajiny sú "vďačné" za veľmi obmedzené boje, ktoré predchádzali zvhrnutiu Asada, uviedol Ansárí. "Uľahčuje to medzinárodným aktérom vstúpiť a začať sa angažovať skôr, ako by mohli vypuknúť boje medzi stranami na mieste," dodal.



Katar je podľa jeho slov povzbudený tým, že štátne inštitúcie v Sýrii zachovávajú svoje funkcie a zostávajú nedotknuté, rovnako aj polícia, voda a elektrina. Ako zdôraznil, krviprelievanie nie je potrebné.



"Žiadna skupina, žiadna strana ani sekta by sa v budúcnosti Sýrie nemala cítiť v ohrození alebo vylúčená. Nemali by sme ale byť ľahostajní k aktuálnej situácii. Všetkým (účastníkom stretnutia v Dauhe, pozn. TASR) bolo jasné, že je potrebné viesť otvorený dialóg a zapojiť všetky strany na mieste," podotkol hovorca katarskej diplomacie.



Priznal ale, že nie je jasné, kto má v Sýrii momentálne najsilnejšie vojenské sily, ani to, či sa Asadov režim jednoducho nezrútil. V nasledujúcich týždňoch je podľa neho potrebné zorganizovať povstalecké hnutia a ozbrojené zoskupenia, aby sa zabránilo bojom medzi nimi. To si vyžaduje dialóg medzi zainteresovanými štátmi a skupinami, dodal.