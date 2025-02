Arabské štáty odmietajú Trumpov nápad o presídlení Palestínčanov

Káhira 1. februára (TASR) - Vplyvné arabské štáty i Palestínska samospráva v sobotu odmietli návrh prezidenta USA Donalda Trumpa presídliť Palestínčanov z vojnou zničeného Pásma Gazy do susedného Egypta a Jordánska, informovala agentúra AP, píše TASR.



Egypt, Jordánsko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Katar, Palestínska samospráva a Liga arabských štátov vydali v sobotu po stretnutí ministrov zahraničných vecí v Káhire spoločné vyhlásenie, v ktorom odmietajú akékoľvek plány na vysťahovanie Palestínčanov z ich území v Pásme Gaze a na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Trump pritom - podľa svojho piatkového vyhlásenia - trvá na tom, že Jordánsko a Egypt podporia jeho návrh na presídlenie Palestínčanov zo zničeného Pásma Gazy do týchto krajín, hoci obe krajiny túto myšlienku striktne odmietli.



Egyptský prezident Abdal Fattáh Sisí v stredu vyhlásil, že "deportácia a vysídlenie palestínskeho ľudu je nespravodlivosť, na ktorej sa nemôžeme podieľať". Dodal, že takýto krok by mal navyše vplyv na bezpečnosť v Egypte.



Vojna v Pásme Gazy, ktorú vedie Izrael proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v odvete za útok zo 7. októbra 2023 a ktorú pred necelými dvoma týždňami prerušilo prímerie, vyhnala z domovov asi 90 percent z 2,3 milióna obyvateľov tejto pobrežnej enklávy. Bombardovanie premenilo veľkú časť husto zastavaného územia na trosky.



Ministri zahraničných vecí Egypta, Jordánska, Spojených arabských emirátov, Saudskej Arábie a Kataru v sobotu v spoločnom vyhlásení uviedli, že sa tešia na spoluprácu s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa s cieľom dosiahnuť spravodlivý a komplexný mier na Blízkom východe v súlade s riešením v podobe existencie dvoch štátov - izraelského a palestínskeho.