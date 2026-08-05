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Arabské štáty odsúdili kroky Izraela v Jeruzaleme, podporili Palestínu
Výbor tvoria Jordánsko, Tunisko, Alžírsko, Saudská Arábia, Somálsko, Irak, Katar, Egypt, Maroko a generálny tajomník Arabskej ligy.
Autor TASR
Ammán 5. augusta (TASR) - Ministri zahraničných vecí Jordánska, Egypta, Saudskej Arábie, Alžírska, Tuniska, Pakistanu a Iraku odsúdili v stredu izraelské opatrenia v Jeruzaleme a opätovne potvrdili podporu palestínskemu štátu. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tureckej tlačovej agentúry Anadolu a agentúry TASS.
Šéfovia diplomacií arabských a moslimských krajín sa v stredu zišli v Jordánsku, aby sformulovali spoločné stanovisko voči krokom, ktoré Ammán označil za stupňujúce sa nelegálne izraelské opatrenia zamerané na zmenu identity Jeruzalema a jeho islamských aj kresťanských svätých miest.
Jordánska štátna tlačová agentúra Petra uviedla, že sa na stretnutí zúčastnili aj členovia arabského ministerského výboru pre Jeruzalem, generálny tajomník Arabskej ligy Ahmad Abú al-Ghajt a ministri zahraničných vecí Turecka, Pakistanu, Indonézie a Malajzie. Účastníci hovorili o vývoji situácie s cieľom prijať jednotný postoj voči politike Izraela.
Spomínaný výbor tvoria Jordánsko, Tunisko, Alžírsko, Saudská Arábia, Somálsko, Irak, Katar, Egypt, Maroko a generálny tajomník Arabskej ligy. Jordánsko hostilo toto stretnutie z pozície tradičného správcu islamských a kresťanských svätých miest v Jeruzaleme.
Arabské štáty sa na tejto schôdzke dohodli na vytvorení stáleho mechanizmu vrátane mediálnej platformy, ktorej cieľom bude dokumentovať izraelské porušenia práv voči islamským svätým miestam a veriacim. Vyplýva to zo záverečného vyhlásenia prijatého po zasadnutí.
Účastníci stretnutia spresnili, že pôjde o udržateľný inštitucionálny nástroj určený na odhaľovanie týchto incidentov a objasňovanie ich dôsledkov.
Predstavitelia zúčastnených krajín zároveň ostro odmietli akékoľvek jednostranné rozhodnutia porušujúce právny status okupovaného Jeruzalema. V tejto súvislosti odsúdili najmä otváranie alebo presúvanie diplomatických misií do tohto mesta, čo označili za krok v rozpore s medzinárodným právom a príslušnými rezolúciami OSN, a vyzvali dotknuté štáty na zvrátenie takýchto krokov.
Ministri sa zároveň dohodli na spustení spoločnej iniciatívy s cieľom mobilizovať efektívne medzinárodné kroky, ktoré by prinútili Izrael rešpektovať historický a právny status quo v Jeruzaleme a na jeho svätých miestach.
Jordánsky minister zahraničných vecí Ajmán Safadí na schôdzke varoval, že Jeruzalem čelí stupňujúcemu sa nebezpečenstvu a jeho sväté miesta sú pod bezprecedentnou hrozbou. Obvinil Izrael zo sprísňovania kontroly nad východným Jeruzalemom prostredníctvom výstavby osád, anexie pôdy, konfiškácie majetku, obmedzovania Palestínčanov a snahy izolovať mesto od zvyšku palestínskych území.
Šéf alžírskej diplomacie Ahmad Attáf varoval pred izraelskými plánmi na „judaizáciu“ Jeruzalema a vymazanie jeho historickej identity. Vyzval na koordinovanú arabskú a medzinárodnú diplomatickú akciu na podporu palestínskeho ľudu, píše Anadolu.
Iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn takisto odsúdil kroky Izraela vrátane núteného vysídľovania. Vyzval na zintenzívnenie diplomatického úsilia a opätovne deklaroval podporu Iraku pre nezávislý palestínsky štát s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme.
Šéfovia diplomacií arabských a moslimských krajín sa v stredu zišli v Jordánsku, aby sformulovali spoločné stanovisko voči krokom, ktoré Ammán označil za stupňujúce sa nelegálne izraelské opatrenia zamerané na zmenu identity Jeruzalema a jeho islamských aj kresťanských svätých miest.
Jordánska štátna tlačová agentúra Petra uviedla, že sa na stretnutí zúčastnili aj členovia arabského ministerského výboru pre Jeruzalem, generálny tajomník Arabskej ligy Ahmad Abú al-Ghajt a ministri zahraničných vecí Turecka, Pakistanu, Indonézie a Malajzie. Účastníci hovorili o vývoji situácie s cieľom prijať jednotný postoj voči politike Izraela.
Spomínaný výbor tvoria Jordánsko, Tunisko, Alžírsko, Saudská Arábia, Somálsko, Irak, Katar, Egypt, Maroko a generálny tajomník Arabskej ligy. Jordánsko hostilo toto stretnutie z pozície tradičného správcu islamských a kresťanských svätých miest v Jeruzaleme.
Arabské štáty sa na tejto schôdzke dohodli na vytvorení stáleho mechanizmu vrátane mediálnej platformy, ktorej cieľom bude dokumentovať izraelské porušenia práv voči islamským svätým miestam a veriacim. Vyplýva to zo záverečného vyhlásenia prijatého po zasadnutí.
Účastníci stretnutia spresnili, že pôjde o udržateľný inštitucionálny nástroj určený na odhaľovanie týchto incidentov a objasňovanie ich dôsledkov.
Predstavitelia zúčastnených krajín zároveň ostro odmietli akékoľvek jednostranné rozhodnutia porušujúce právny status okupovaného Jeruzalema. V tejto súvislosti odsúdili najmä otváranie alebo presúvanie diplomatických misií do tohto mesta, čo označili za krok v rozpore s medzinárodným právom a príslušnými rezolúciami OSN, a vyzvali dotknuté štáty na zvrátenie takýchto krokov.
Ministri sa zároveň dohodli na spustení spoločnej iniciatívy s cieľom mobilizovať efektívne medzinárodné kroky, ktoré by prinútili Izrael rešpektovať historický a právny status quo v Jeruzaleme a na jeho svätých miestach.
Jordánsky minister zahraničných vecí Ajmán Safadí na schôdzke varoval, že Jeruzalem čelí stupňujúcemu sa nebezpečenstvu a jeho sväté miesta sú pod bezprecedentnou hrozbou. Obvinil Izrael zo sprísňovania kontroly nad východným Jeruzalemom prostredníctvom výstavby osád, anexie pôdy, konfiškácie majetku, obmedzovania Palestínčanov a snahy izolovať mesto od zvyšku palestínskych území.
Šéf alžírskej diplomacie Ahmad Attáf varoval pred izraelskými plánmi na „judaizáciu“ Jeruzalema a vymazanie jeho historickej identity. Vyzval na koordinovanú arabskú a medzinárodnú diplomatickú akciu na podporu palestínskeho ľudu, píše Anadolu.
Iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn takisto odsúdil kroky Izraela vrátane núteného vysídľovania. Vyzval na zintenzívnenie diplomatického úsilia a opätovne deklaroval podporu Iraku pre nezávislý palestínsky štát s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme.