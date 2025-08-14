< sekcia Zahraničie
Arabské štáty odsúdili Netanjahuove výroky o veľkom Izraeli
Autor TASR
Káhira 14. augusta (TASR) - Arabské štáty vo štvrtok kritizovali izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý podľa nich v rozhovore podporil myšlienku „veľkého Izraela“. Ideu označili za ohrozenie svojej suverenity. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Výraz „veľký Izrael“ je označením pre biblickú interpretáciu izraelského územia z čias starovekého kráľa Šalamúna. Židovský štát by sa v rámci tohto scenára rozprestieral nielen na Izraelom okupovaných palestínskych a sýrskych územiach, ale aj na území Libanonu, Jordánska, časti Egypta a Iraku. Izraelskí ultranacionalisti pravidelne vyzývajú na okupáciu týchto území.
„Určite,“ odpovedal Netanjahu v stredu na otázku reportérky i24NEWS, či súhlasí s víziou veľkého Izraela, „Ak sa ma pýtate, čo si myslím, tak áno, sme tam,“ dodal.
Jordánsko označilo Netanjahuove poznámky za „nebezpečnú, provokatívnu eskaláciu a ohrozenie suverenity štátov“. Egypt uviedol, že požiadal izraelskú stranu o vysvetlenie a premiérove výroky sú podľa Káhiry „odmietnutím možnosti mieru v regióne“. Podľa Iraku Netanjahu odhalil „expanzionistické ambície Izraela“ a Katar vníma jeho poznámky ako absurdné.
Reuters pripomína, že narážky na expanziu Izraela Netanjahu vyslovil v čase, keď krajne pravicoví členovia Netanjahuovho kabinetu požadujú dobytie Gazy a anexiu Západného brehu Jordánu.
