Arabské štáty vyzvali na trvalé prímerie medzi Izraelom a Hamasom

Barcelona 27. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí viacerých arabských štátov v pondelok vyzvali na trvalé prímerie v palestínskom Pásme Gazy, kde sa blíži ku konci platnosť dohody o štvordňovom prímerí, ktorej súčasťou bol aj návrat časti rukojemníkov unesených palestínskymi komandami v prvý deň vojny - 7. októbra.



Tieto výzvy zazneli v pondelok na zasadnutí medzivládnej organizácie Únia pre Stredomorie (UfM), na ktorom sa zišli zástupcov členských štátov EÚ a krajín Blízkeho východu a severnej Afriky. Ich rokovanie sa tentoraz sústredilo na diplomatické snahy o zastavenie vojny medzi Izraleom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



O predĺženie krehkého prímeria v Gaze žiadal na tlačovej konferencii aj palestínsky diplomat Rijád Málikí.



Apeloval, že treba "nájsť spôsob, ako vyvinúť potrebný tlak, aby izraelská vláda nepokračovala v zabíjaní nevinných ľudí".



Saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán tiež vyzval na trvalé prímerie v Gaze, pričom upozornil, že pokračovanie vojenskej eskalácie bude mať za následok len "viac ničenia, radikalizácie a ďalšieho krviprelievania na úkor palestínskych životov, ako aj regionálnej bezpečnosti vrátane bezpečnosti Izraela".



Šéf saudskoarabskej diplomacie tiež zdôraznil, že "Izrael sa musí zodpovedať za zverstvá, ktoré spáchal. Ak nie prostredníctvom sankcií, tak uplatnením ... nátlaku na to, aby zmenil" smerovanie svojej politiky.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková tiež podporila výzvy na prímerie, ktoré sa "má použiť ako most pre politický proces zameraný na nájdenie trvalého riešenia konfliktu". "Izraelčania môžu žiť v bezpečí len vtedy, ak budú žiť v bezpečí Palestínčania," vyhlásila.



Na schôdzke, ktorú zvolala Únia pre Stredomorie a ktorej predsedali šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell a jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí, sa Izrael nezúčastnil. Mnohé zo 42 delegácií zastupovali ich ministri zahraničných vecí.



Borrell vo svojom vystúpení vyjadril ľútosť v súvislosti s neprítomnosťou Izraela na zasadnutí UfM.



Zopakoval svoje odsúdenie útoku Hamasu na Izrael, pričom ho však zároveň vyzval, aby natrvalo ukončil svoje útoky, ktoré si podľa neho vyžiadali životy viac ako 5000 detí, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



TOI súčasne pripomenul, že Izrael opakovane deklaroval, že sa snaží minimalizovať civilné obete, ale Hamas využíva civilistov z Pásma Gazy ako ľudské štíty. TOI doplnil, že rovnakého názoru ako Izrael sú v tejto veci aj EÚ a Spojené štáty.



"Jedna hrôza nemôže ospravedlniť druhú hrôzu," povedal Borrell s tým, že mier medzi Izraelom a Palestínou sa stal strategickým imperatívom pre celé eurostredomorské spoločenstvo aj mimo neho.



Katarom sprostredkované štvordňové prímerie má trvať minimálne do utorka ráno. Prestávka v bojoch umožnila dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a výmenou za prepustenie niektorých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom sa na slobodu dostali desiatky palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach.



Predstavitelia oboch strán konfliktu, ako aj v USA a Katar, v uplynulých dňoch vyjadrovali nádeje v rozšírenie prímeria aj nad rámec pôvodne dohodnutých štyroch dní. Túto výzvu v pondelok podporil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, dodala DPA.



Hovorca rezortu diplomacie Kataru v pondelok večer oznámil, že sa Izrael a Hamas dohodli na predĺžení prímeria o dva dni.