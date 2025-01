Arabské štáty: Vysídlenie Palestínčanov by znamenalo etnické čistky

Káhira 27. januára (TASR) - Liga arabských štátov (LAŠ) v nedeľu varovala pred "pokusmi o vyhnanie palestínskeho ľudu z jeho územia" po tom, čo americký prezident Donald Trump navrhol presídlenie obyvateľov z Pásma Gazy do Egypta a Jordánska a "vypratať" tak toto vojnou zdevastované palestínske územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Násilné vysídlenie a vysťahovanie ľudí z ich pôdy možno nazvať len etnickými čistkami," uviedla vo vyhlásení LAŠ.



Trump necelý týždeň po nástupe do funkcie v sobotu vyhlásil, že si želá, aby Jordánsko a Egypt prijali Palestínčanov z Pásma Gazy, ktorí sú teraz prevažne bez domova. Pásmo Gazy sa podľa neho stalo po 15 mesiacoch vojny medzi Izraelom a militantnými hnutím Hamas, ktorí pred týždňom uzavreli prímerie, "zrúcaniskom". Presídlenie väčšiny z 2,3 milióna obyvateľov palestínskej enklávy by podľa Trumpa mohlo byť dočasné alebo dlhodobé, píše AP.



Takúto myšlienku rýchlo odmietlo Jordánsko, pričom Egypt už predtým varoval pred "núteným presídľovaním" Gazanov do neďalekej Sinajskej púšte. Podľa Káhiry by to mohlo ohroziť mierovú zmluvu Egypta s Izraelom z roku 1979. Rovnako to odmietol aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás, ktorý podľa oznámenia svojho úradu "dôrazne odmietol a odsúdil akékoľvek projekty" zamerané na vysťahovanie Palestínčanov z Gazy. Trumpa vo vyhlásení nespomenul, zdôraznil však, že Palestínčania "neopustia svoju zem a sväté miesta". Odmietavý postoj vyjadrilo aj hnutie Hamas.



Trumpovu myšlienku však privítal izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič, podľa ktorého ide o "skvelý nápad".



Väčšinu obyvateľov Pásma Gazy tvoria palestínski utečenci alebo ich potomkovia. Palestínčanom by akýkoľvek pokus o ich presťahovanie z oblasti mohol pripomenúť masové vysídlenie palestínskeho obyvateľstva, ku ktorému došlo počas vzniku Izraela v roku 1948, uviedla AFP.