Arabské štáty zdôraznili Talibanu rešpektovanie práv žien

Dauha 14. februára (TASR) - Afganské ženy musia mať možnosť pracovať a mať právo na vzdelávanie, zdôraznili v pondelok vyslanci Rady pre spoluprácu arabských krajín Perzského zálivu (GCC) na rokovaniach s ministrom zahraničných vecí Talibanu Amírom Chánom Muttakím v katarskej Dauhe. Informovala o tom agentúra AFP.



Muttakí sa stretol so šiestimi ambasádormi GCC v prvý deň svojej najnovšej misie, v rámci ktorej sa chystá rokovať aj s európskymi vyslancami.



Hnutie Taliban sa usiluje o uvoľnenie miliárd dolárov aktív zmrazených v zahraničí i o zrušenie sankcií uvalených na Afganistan. Čelí však tlaku v súvislosti so zaobchádzaním so ženami a stúpencami západom podporovanej bývalej afganskej vlády.



Taliban na sociálnej sieti Twitter zverejnil fotografie usmievajúceho sa ministra zahraničných vecí, ako prichádza na schôdzku s predstaviteľmi Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE). Diplomatické zdroje však uviedli, že afganskí predstavitelia na schôdzke nič neprisľúbili, píše AFP.



Arabskí predstavitelia zdôraznili potrebu pomoci pre "naliehavé humanitárne potreby Afganistanu" v čase, keď krajina zápasí s rozsiahlym hladom spôsobeným suchom i ekonomickou krízou, ktorá viedla k chronickej nezamestnanosti, uvádza sa vo vyhlásení GCC.



Rada vyzdvihla, že by nemalo dochádzať k zasahovaniu do záležitostí Afganistanu, a zdôraznila dôležitosť plánu národného zmierenia, ktorý "berie do úvahy záujmy všetkých zložiek spoločnosti a rešpektuje základné slobody a práva vrátane práva žien na prácu a vzdelávanie".



Veľvyslanci tiež vyjadrili obavy, že "teroristické skupiny môžu byť schopné podniknúť útoky z územia Afganistanu proti iným krajinám". Takisto zopakovali, že krajina nesmie byť využívaná na podporu nelegálneho obchodu s drogami. Muttakí schôdzku nekomentoval, podotýka AFP.



Vládu Talibanu doposiaľ neuznala žiadna krajina. Najnovšie rozhovory prišli len niekoľko dní po tom, čo prezident USA Joe Biden ohlásil rozdelenie siedmich miliárd dolárov držaných v amerických bankách medzi fond na pomoc Afganistanu a na odškodnenie obetí útokov z 11. septembra 2001.