Arabskí a moslimskí lídri pricestujú do Kataru.Odsúdia izraelské útoky

Na snímke dym stúpa po výbuchoch v dôsledku údajného útoku izraelskej armády v katarskej Dauhe, ktorej cieľom bolo zasiahnuť vedúcich predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas v utorok 9. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Medzi lídrami, ktorí sa zúčastnia na schôdzke, budú aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a iracký premiér Muhammad Šijá Súdání.

Dauha 13. septembra (TASR) - Katar v sobotu oznámil, že bude hostiť summit arabských a moslimských lídrov s cieľom odsúdiť izraelské útoky na predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas v metropole Dauha. Lídri tak zároveň vyjadria solidaritu s touto krajinou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Na pondelkovom stretnutí sa bude rokovať o „návrhu rezolúcie o izraelských útokoch na Katarský štát“. Návrh sa vypracuje v nedeľu na ministerskom stretnutí, ozrejmil hovorca ministerstva zahraničných vecí. Summit odzrkadlí „arabskú a islamskú solidaritu s Katarským štátom tvárou v tvár izraelskej zbabelej agresii... a kategorické odmietanie terorizmu Izraelského štátu,“ uviedol hovorca podľa agentúry QNA.

Medzi lídrami, ktorí sa zúčastnia na schôdzke, budú aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a iracký premiér Muhammad Šijá Súdání. Podľa AFP by mal do Dauhy pricestovať aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, no jeho účasť na summite ešte nie je potvrdená.

Izrael v utorok podnikol letecké útoky na Dauhu, ktoré cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Chalíla Hajju. Zahynulo pri tom päť členov hnutia. Hamas však v piatok vyhlásilo, že jeho hlavný vyjednávač spomínaný útok prežil.

Odborník Andreas Krieg z britskej univerzity King's College London uviedol, že nálety „boli vnímané naprieč Perzským zálivom ako bezprecedentné porušenie suverenity a útok na samotnú diplomaciu“. Summit je podľa jeho slov signálom, že „takáto agresivita nemôže byť normalizovaná“.
