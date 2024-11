Arabskí a moslimskí lídri vyzvali na zjednotenie pod palestínsky štát

Rijád 11. novembra (TASR) - Arabskí a moslimskí lídri v pondelok na summite v Saudskej Arábii vyzvali na zjednotenie Izraelom okupovaného Západného brehu Jordánu, Pásma Gazy a anektovaného východného Jeruzalema pod palestínsky štát. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry AFP.



V záverečnom vyhlásení vyzvali lídri na "poskytnutie všetkých foriem politickej a diplomatickej podpory palestínskemu ľudu a štátu Palestína na dosiahnutie palestínskej národnej jednoty a na účinné prevzatie jeho zodpovednosti nad všetkými okupovanými palestínskymi územiami vrátane Pásma Gazy, jeho zjednotenie so Západným brehom vrátane mesta" Jeruzalem, ktoré Izrael vyhlasuje za svoje hlavné mesto.



Lídri ďalej "čo najdôraznejšie odsudzujú" konanie izraelskej armády "v kontexte zločinu genocídy... najmä v severnej časti Pásma Gazy počas uplynulých týždňov", píše sa v záverečnom vyhlásení.



Arabskí lídri odsúdili "neustále útoky" proti Organizácii Spojených národov (OSN) a taktiež vyzvali na zákaz vývozu zbraní do Izraela, píše agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia by sa mal Izrael úplne stiahnuť z arabských území, ktoré okupuje od roku 1967, aby sa tak dosiahol "komplexný" mier v regióne.



Lídri sa v Rijáde stretli na spoločnom summite Ligy arabských štátov (LAŠ) a Organizácie islamskej spolupráce (OIC).



Summit arabských lídrov prebieha v čase, keď svet očakáva, aký postoj k blízkovýchodnému konfliktu zaujme novozvolený prezident USA Donald Trump, ktorý je považovaný za podporovateľa Izraela.