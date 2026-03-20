< sekcia Zahraničie
Arákčí: Ak USA využijú britské základne, ovplyvní to vzťahy s Londýnom
Akákoľvek pomoc, ktorú by Spojené kráľovstvo poskytlo USA, by podľa iránskeho ministra viedla k „eskalácii situácie“.
Autor TASR
Teherán/Londýn 20. marca (TASR) - Akékoľvek využitie britských základní Spojenými štátmi bude vnímané ako „účasť na agresii“ USA a Izraela proti Iránu, uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v telefonickom rozhovore so svojou britskou rezortnou partnerkou Yvette Cooperovou. Upozornila na to agentúra AFP a televízia BBC, píše TASR.
„Tieto kroky budú určite považované za účasť na agresii a zapíšu sa do histórie vzťahov medzi oboma krajinami,“ uviedol Arákčí vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnila iránska diplomacia.
Akákoľvek pomoc, ktorú by Spojené kráľovstvo poskytlo USA, by podľa iránskeho ministra viedla k „eskalácii situácie“. Kedy sa uskutočnil jeho telefonát s Cooperovou ostáva nateraz nejasné.
Arákčí Londýn a ďalšie európske krajiny obvinil z „predpojatého prístupu“ voči tomu, čo opisuje ako „neskrývanú agresiu“ USA a Izraela. Šéf iránskej diplomacie tiež kritizoval Spojené kráľovstvo za to, že neodsúdilo izraelské útoky na iránske plynové ložisko Južný Párs.
BBC požiadala britské ministerstvo zahraničných vecí o komentár, ale k tejto veci zatiaľ nedostala žiadne stanovisko.
