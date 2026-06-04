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Arákčí: Akýkoľvek útok na Bejrút bude viesť k obnoveniu vojny
Kontakty medzi Iránom a Spojenými štátmi podľa iránskeho ministra neboli prerušené, ale v rokovaniach nebol dosiahnutý žiaden výrazný pokrok.
Autor TASR
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Teherán 4. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu vyhlásil, že akýkoľvek útok na libanonský Bejrút povedie k opätovnému obnoveniu vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Akýkoľvek útok na Bejrút bude mať vážne následky a povedie k obnoveniu vojny v plnom rozsahu,“ citovala Arákčího iránska agentúra Tasním. „Naše ozbrojené sily sú pripravené zaútočiť na Izrael, ak zaútočí na Bejrút,“ pokračoval.
Kontakty medzi Iránom a Spojenými štátmi podľa iránskeho ministra neboli prerušené, ale v rokovaniach nebol dosiahnutý žiaden výrazný pokrok. Obe strany podľa neho študujú komunikáciu, ktorú si vymenili.
Agentúra Tasním v pondelok napísala, že iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri z dôvodu izraelských útokov v Libanone.
„Návrat k rokovaciemu stolu je podmienený zabezpečením práv iránskeho ľudu, ukončením vojny v Libanone a zastavením napätia v regióne,“ dodal Arákčí.
Izrael pokračuje v útokoch najmä na juhu Libanonu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania prímeria zo strany Hizballáhu. Terčom izraelských úderov je aj Bejrút.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdieľajú cieľ odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh a demilitarizovať Libanon.
„Akýkoľvek útok na Bejrút bude mať vážne následky a povedie k obnoveniu vojny v plnom rozsahu,“ citovala Arákčího iránska agentúra Tasním. „Naše ozbrojené sily sú pripravené zaútočiť na Izrael, ak zaútočí na Bejrút,“ pokračoval.
Kontakty medzi Iránom a Spojenými štátmi podľa iránskeho ministra neboli prerušené, ale v rokovaniach nebol dosiahnutý žiaden výrazný pokrok. Obe strany podľa neho študujú komunikáciu, ktorú si vymenili.
Agentúra Tasním v pondelok napísala, že iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri z dôvodu izraelských útokov v Libanone.
„Návrat k rokovaciemu stolu je podmienený zabezpečením práv iránskeho ľudu, ukončením vojny v Libanone a zastavením napätia v regióne,“ dodal Arákčí.
Izrael pokračuje v útokoch najmä na juhu Libanonu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania prímeria zo strany Hizballáhu. Terčom izraelských úderov je aj Bejrút.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdieľajú cieľ odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh a demilitarizovať Libanon.