Arákčí: Blokádou iránskych prístavov porušili USA prímerie
Spojené štáty blokádu iránskych prístavov zaviedli minulý týždeň po tom, ako sa rokovania delegácií USA a Iránu v pakistanskom Islamabade skončili bez dohody.
Autor TASR
Teherán 21. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok obvinil Spojené štáty z porušenia prímeria blokovaním všetkých plavidiel smerujúcich do alebo z iránskych prístavov. Stalo sa tak len niekoľko hodín pred oficiálnym vypršaním dvojtýždňového prímeria a v situácii, keď nie je jasné, ako sa konflikt bude vyvíjať. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a televízie Sky News.
Spojené štáty blokádu iránskych prístavov zaviedli minulý týždeň po tom, ako sa rokovania delegácií USA a Iránu v pakistanskom Islamabade skončili bez dohody. „Blokáda iránskych prístavov je vojenským činom, a teda porušením prímeria,“ uviedol Arákčí na sociálnej sieti X.
„Útok na komerčné plavidlo a zadržanie jeho posádky ako rukojemníkov je ešte väčším porušením,“ dodal minister. Podľa Sky News reagoval na nedeľný incident, kedy americké námorníctvo zadržalo v Ománskom zálive iránsku nákladnú loď Touska.
„Irán vie, ako neutralizovať obmedzenia, ako brániť svoje záujmy a ako odolávať šikanovaniu,“ varoval Arákčí v príspevku.
Iránsky veľvyslanec pri OSN Amir Saíd Iravání v utorok povedal, že Teherán dostal určité náznaky, že USA sú pripravené blokádu ukončiť, informovala televízia BBC. Ak sa tak stane, v pakistanskom Islamabade sa podľa neho následne uskutoční ďalšie kolo rokovaní. Zdôraznil, že Irán je pripravený na politické riešenie aj na vojnu.
Obvinenia z porušovania prímeria vzniesol voči Teheránu aj americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social, avšak bez akýchkoľvek ďalších podrobností.
Situácia ohľadom ďalšieho vývoja konfliktu medzi USA a Iránom zostáva nejasná. Účasť na ďalších mierových rokovaniach v Islamabade nepotvrdila zatiaľ ani jedna strana. Otázny zostáva aj presný termín vypršania prímeria. Zatiaľ čo podľa Pakistanu a Iránu k nemu dôjde v noci na stredu, Trump predtým avizoval, že sa tak stane až o približne 24 hodín neskôr.
