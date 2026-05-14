Arákčí: Blokádu Hormuzského prielivu spôsobujú USA
Podľa šéfa iránskej diplomacie je možné zmierniť súčasnú situáciu zrušením nelegálnej blokády zo strany USA.
Autor TASR
Naí Dillí/Teherán 14. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok uviedol, že blokádu Hormuzského prielivu spôsobujú Spojené štáty, nie Irán. Pokiaľ ide o islamskú republiku, tento strategický prieliv je podľa Arákčího otvorený pre všetky obchodné plavidlá, pokiaľ spolupracujú s iránskymi námornými zložkami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Hormuzský prieliv v súčasnosti trpí predovšetkým v dôsledku agresie Spojených štátov a blokády, ktorú naň uvalili,“ povedal Arákčí na okraj stretnutia ministrov zahraničných vecí zoskupenia BRICS v Naí Dillí.
Podľa šéfa iránskej diplomacie je možné zmierniť súčasnú situáciu zrušením „nelegálnej blokády“ zo strany USA.
Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom 28. februára blokuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým zvyčajne prechádza pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. V snahe odrezať Irán od príjmov z ropy Spojené štáty v apríli začali s blokádou iránskych prístavov. V tejto kľúčovej námornej trase alebo v jej blízkosti došlo k útokom na viacero lodí, pričom Irán a Spojené štáty pokračujú vo vzájomných blokádach.
Teherán podľa DPA opakovane tvrdí, že tento prieliv neblokuje, no dopravné spoločnosti sa musia koordinovať s Iránom pred tým, než im bude - výmenou za vysoké poplatky - umožnená plavba cez túto úžinu pri iránskom pobreží. Experti na medzinárodné právo tvrdia, že ide o porušenie práva na tranzit. Podľa iránskych zdrojov je tento prieliv aj zamínovaný.
Agentúra AFP s odvolaním na iránske médiá vo štvrtok informovala, že iránske námorníctvo umožnilo skupine čínskych lodí preplávať Hormuzským prielivom. Stalo sa tak na žiadosť Pekingu. Podľa iránskej agentúry Tasním lode do prielivu vplávali v stredu večer miestneho času po „dohode o iránskych riadiacich protokoloch“. Podľa agentúry Fárs išlo o viac ako 30 lodí, pričom nie je jasné, či všetky boli čínske.
Správy o plavbe čínskych lodí strategickým prielivom prišli po rokovaniach amerického prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Číny Si Ťin-pchinga v Pekingu, na ktorých sa zhodli, že Hormuzský prieliv musí byť otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu.
