Arákčí: Chameneí je nažive, máme záujem o deeskaláciu
Šéf iránskej diplomacie v rozhovore pre stanicu ABC News povedal, že podľa jeho informácií je Chameneí nažive, ako aj všetci ostatní vysokopsotavení predstavitelia štátu.
Autor TASR
Teherán 28. februára (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí je podľa ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího nažive po vlne izraelských a amerických útokov. Zdôraznil zároveň, že Irán má záujem situáciu deeskalovať. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Šéf iránskej diplomacie v rozhovore pre stanicu ABC News povedal, že podľa jeho informácií je Chameneí nažive, ako aj všetci ostatní vysokopsotavení predstavitelia štátu. Podľa iránskej arabskojazyčnej televízie al-Alam by mal najvyšší vodca Iránu čoskoro vystúpiť s príhovorom.
Agentúra Reuters s odvolaním na svoje zdroje predtým písala o smrti veliteľa Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) generála Mohammada Pakpúra a ministra obrany Azíza Nasírzádeho.
Iránsky minister zahraničných vecí je podľa vlastných slov v kontakte s predstaviteľmi krajín Perzského zálivu, ktoré boli zasiahnuté iránskymi odvetnými údermi. „Vysvetlil som im, že nemáme v úmysle na nich útočiť, ale v skutočnosti útočíme na americké základne v rámci sebaobrany,“ povedal. Irán už po amerických a izraelských útokoch zaútočil na americké pozície v Kuvajte, Bahrajne, Katare, Spojených arabských emirátoch a Saudskej Arábii.
Arákčí ozrejmil, že vedenie krajiny v súčasnosti nekomunikuje so Spojenými štátmi. „Ak s nami chcú Američania hovoriť, vedia ako ma môžu kontaktovať. Určite máme záujem o deeskaláciu,“ podotkol.
