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Arákčí: Čína a Rusko sú proti zmene jadrovej doktríny Teheránu
Niektorí podporovatelia zmeny tvrdia, že by zmena Iránu umožnila vyvinúť jadrovú zbraň, ktorá by slúžila ako prostriedok odstrašenia.
Autor TASR
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Teherán 21. novembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí oznámil, že Čína a Rusko nesúhlasia so zmenou jadrovej doktríny Teheránu, informovali v sobotu štátne médiá. V krajine sa pritom ozývajú hlasy volajúce po takomto prehodnotení, ktoré by mohlo otvoriť cestu k vývoju jadrových zbraní, upozornila agentúra AFP, píše TASR.
V rozhovore uverejnenom v sobotu Arákčí pre štátne noviny Iran Daily povedal, že táto otázka je „rozsiahla a závažná“ a má svojich „prívržencov aj odporcov“.
„Rusko a Čína sú tiež proti“ zmene iránskej doktríny, dodal. Agentúra AFP pripomína, že obe krajiny majú s Iránom uzavreté dohody o strategickej spolupráci.
„Dôležité je, že naša doktrína sa doteraz nezmenila a naše oficiálne stanoviská zostávajú rovnaké ako predtým,“ povedal Arákčí.
Diskusia o zmene iránskej jadrovej doktríny sa opäť dostala do popredia v politických kruhoch krajiny. Podnietila ju vojna s Izraelom a Spojenými štátmi, počas ktorých sa terčom intenzívnych útokov stali aj iránske jadrové zariadenia.
Niektorí podporovatelia zmeny tvrdia, že by zmena Iránu umožnila vyvinúť jadrovú zbraň, ktorá by slúžila ako prostriedok odstrašenia.
Irán v minulosti zakázal Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vykonávať inšpekcie vo svojich jadrových zariadeniach. Ako dôvod uviedol bezpečnostné obavy a agentúru obvinil, že neodsúdila útoky USA a Izraela na iránske jadrové zariadenia.
Minulý týždeň MAAE vyzvala Irán, aby postupne prijal konkrétne opatrenia umožňujúce návrat inšpektorov do kľúčových jadrových zariadení. Prístup k nim označila za „nevyhnutný“.
Iránski predstavitelia sa naďalej odvolávajú na náboženské stanovisko bývalého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, tzv. fatwu, ktoré zakazuje vývoj zbraní hromadného ničenia vrátane jadrových zbraní
V rozhovore uverejnenom v sobotu Arákčí pre štátne noviny Iran Daily povedal, že táto otázka je „rozsiahla a závažná“ a má svojich „prívržencov aj odporcov“.
„Rusko a Čína sú tiež proti“ zmene iránskej doktríny, dodal. Agentúra AFP pripomína, že obe krajiny majú s Iránom uzavreté dohody o strategickej spolupráci.
„Dôležité je, že naša doktrína sa doteraz nezmenila a naše oficiálne stanoviská zostávajú rovnaké ako predtým,“ povedal Arákčí.
Diskusia o zmene iránskej jadrovej doktríny sa opäť dostala do popredia v politických kruhoch krajiny. Podnietila ju vojna s Izraelom a Spojenými štátmi, počas ktorých sa terčom intenzívnych útokov stali aj iránske jadrové zariadenia.
Niektorí podporovatelia zmeny tvrdia, že by zmena Iránu umožnila vyvinúť jadrovú zbraň, ktorá by slúžila ako prostriedok odstrašenia.
Irán v minulosti zakázal Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vykonávať inšpekcie vo svojich jadrových zariadeniach. Ako dôvod uviedol bezpečnostné obavy a agentúru obvinil, že neodsúdila útoky USA a Izraela na iránske jadrové zariadenia.
Minulý týždeň MAAE vyzvala Irán, aby postupne prijal konkrétne opatrenia umožňujúce návrat inšpektorov do kľúčových jadrových zariadení. Prístup k nim označila za „nevyhnutný“.
Iránski predstavitelia sa naďalej odvolávajú na náboženské stanovisko bývalého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, tzv. fatwu, ktoré zakazuje vývoj zbraní hromadného ničenia vrátane jadrových zbraní