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Arákčí: Dohoda s USA by mala byť v najbližších dňoch podpísaná
Počas rozhovoru tiež varoval pred pokusmi o sabotáž potenciálnej dohody, a to najmä zo strany Izraela.
Autor TASR
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Teherán 12. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok uviedol, že po finalizácii bude mierová dohoda so Spojenými štátmi v najbližších dňoch podpísaná „na diaľku“. Zároveň prezradil, že dohoda zahŕňa ukončenie americkej námornej blokády a nové usporiadanie Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Hneď po ukončení záverečných fáz našich rokovaní bude táto dohoda podpísaná a oznámená. Podpis sa spočiatku uskutoční digitálne. Každá strana ju podpíše na diaľku,“ povedal Arákčí v rozhovore pre štátnu televíziu s tým, že by k tomu mohlo dôjsť už v najbližších dňoch.
Dodal, že návrh dohody zahŕňa ukončenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA, ktorá trvá od 13. apríla, a novú správu strategického Hormuzského prielivu.
„Námorná blokáda musí byť úplne zrušená. To je prvý bod v dohode,“ povedal Arákčí.
„Irán prijal pevné rozhodnutie, že usporiadanie Hormuzského prielivu už nebude také isté ako predtým,“ poznamenal a dodal, že v tejto veci tiež prebiehajú rokovania s Ománom.
Minister dodal, že detaily rámcovej dohody oznámi, akonáhle bude „uzavretá a finalizovaná“. Bližšie informácie by podľa neho v tejto fáze mohli „ohroziť podpísanie dohody“.
Potvrdil, že podrobnosti o iránskom jadrovom programe, vrátane zásob vysoko obohateného uránu budú prerokované počas 60-dňového obdobia po podpísaní rámcovej dohody.
„Naše stanovisko vždy bolo, že jediný spôsob, ako naložiť so zásobami obohateného materiálu, je zriediť ho v Iráne,“ povedal Arákčí.
Počas rozhovoru tiež varoval pred pokusmi o sabotáž potenciálnej dohody, a to najmä zo strany Izraela.
„Musím úprimne povedať, že táto dohoda má nepriateľov, z ktorých najvýznamnejším je sionistický režim, ktorý hľadá zámienky na jej zmarenie,“ povedal.
Šéf iránskej diplomacie predtým uviedol, že „Memorandum o porozumení z Islamabadu“ nikdy nebolo bližšie.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že zrušil plánované útoky na Irán s tým, že dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe by mohla byť podpísaná v najbližších dňoch v Európe.
„Hneď po ukončení záverečných fáz našich rokovaní bude táto dohoda podpísaná a oznámená. Podpis sa spočiatku uskutoční digitálne. Každá strana ju podpíše na diaľku,“ povedal Arákčí v rozhovore pre štátnu televíziu s tým, že by k tomu mohlo dôjsť už v najbližších dňoch.
Dodal, že návrh dohody zahŕňa ukončenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA, ktorá trvá od 13. apríla, a novú správu strategického Hormuzského prielivu.
„Námorná blokáda musí byť úplne zrušená. To je prvý bod v dohode,“ povedal Arákčí.
„Irán prijal pevné rozhodnutie, že usporiadanie Hormuzského prielivu už nebude také isté ako predtým,“ poznamenal a dodal, že v tejto veci tiež prebiehajú rokovania s Ománom.
Minister dodal, že detaily rámcovej dohody oznámi, akonáhle bude „uzavretá a finalizovaná“. Bližšie informácie by podľa neho v tejto fáze mohli „ohroziť podpísanie dohody“.
Potvrdil, že podrobnosti o iránskom jadrovom programe, vrátane zásob vysoko obohateného uránu budú prerokované počas 60-dňového obdobia po podpísaní rámcovej dohody.
„Naše stanovisko vždy bolo, že jediný spôsob, ako naložiť so zásobami obohateného materiálu, je zriediť ho v Iráne,“ povedal Arákčí.
Počas rozhovoru tiež varoval pred pokusmi o sabotáž potenciálnej dohody, a to najmä zo strany Izraela.
„Musím úprimne povedať, že táto dohoda má nepriateľov, z ktorých najvýznamnejším je sionistický režim, ktorý hľadá zámienky na jej zmarenie,“ povedal.
Šéf iránskej diplomacie predtým uviedol, že „Memorandum o porozumení z Islamabadu“ nikdy nebolo bližšie.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že zrušil plánované útoky na Irán s tým, že dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe by mohla byť podpísaná v najbližších dňoch v Európe.