Pondelok 13. apríl 2026
Arákčí: Irán bol len kúsok od dosiahnutia dohody s USA

Pracovníci odstraňujú trosky v areáli Teheránskej technickej univerzity Sharif, ktorý podľa iránskych úradov zasiahol americko-izraelský útok, v Teheráne, Irán, v pondelok 6. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Hlavnými témami rokovaní boli trvalé prímerie v regióne, iránsky jadrový program, bezpečnosť námornej dopravy v Hormuzskom prielive a osud zmrazených iránskych aktív.

Autor TASR
Teherán 13. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu uviedol, že Teherán bol počas víkendových mierových rokovaní so Spojenými štátmi v Pakistane len „kúsok“ od uzavretia dohody. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Irán rokoval s USA v dobrej viere s cieľom ukončiť vojnu,“ uviedol v príspevku na platforme X. Podľa jeho slov boli obe krajiny len kúsok od dosiahnutia dohody v Islamabade, keď Irán narazil na „maximalizmus, zmenu podmienok a blokádu,“ vyhlásil minister. „Dobrá vôľa plodí dobrú vôľu. Nepriateľstvo plodí nepriateľstvo,“ dodal.

Hlavnými témami rokovaní boli trvalé prímerie v regióne, iránsky jadrový program, bezpečnosť námornej dopravy v Hormuzskom prielive a osud zmrazených iránskych aktív.

Americká strana po rokovaniach oznámila, že dohodu sa nepodarilo dosiahnuť a že delegácia vedená viceprezidentom J. D. Vanceom sa vracia do USA. Spojené štáty zároveň tvrdia, že Iránu predložili „konečnú a najlepšiu ponuku“, pričom od neho požadujú najmä záväzok, že sa nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane. Teherán tieto snahy popiera.

Irán naopak označil americké požiadavky za „neprimerané“ a obvinil Washington, že bránil pokroku v rokovaniach.
