Arákčí: Irán chce začať novú kapitolu vo vzťahoch s Libanonom

Bejrút 3. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok libanonským predstaviteľom povedal, že Teherán vyjadril záujem o začatie „novej kapitoly“ vo vzťahoch s Bejrútom. Naznačil tak zmenu v diplomatických vzťahoch po tom, ako Irán dlhodobo podporoval libanonské ozbrojené hnutie Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Hizballáh pôsobil ako mocné ozbrojené hnutie a politická strana, ktorá mala veľký vplyv na Libanon. Minulý rok ho však výrazne oslabili izraelské vojenské operácie. Odvtedy sa úradu ujal novozvolený prezident Džúzíf Awn s obmedzeným vplyvom hnutia a jeho spojencov na vedenie krajiny, pripomína Reuters.



Jednodňová zahraničná cesta šéfa iránskej diplomacie do Bejrútu je zároveň jeho prvou návštevou od februára, keď sa zúčastnil na pohrebe dlhoročného vodcu hnutia Hasana Nasralláha. „Arákčí potvrdil, že jeho krajina chce začať novú kapitolu v bilaterálnych vzťahoch s Libanonom založených na vzájomnom rešpekte a nezasahovaní do vnútorných záležitostí krajín,“ uviedol úrad libanonského premiéra Nawáfa Saláma. Arákčí tiež Salámovi zaslal oficiálne pozvanie na návštevu Iránu.



Vo vyhlásení kancelárie libanonského ministra zahraničných vecí Júsufa Radždžího sa uvádza, že ministri viedli „úprimnú a priamu diskusiu“, ktorá sa venovala aj téme stanovenia štátneho monopolu na používanie zbraní. Podľa agentúry Reuters tým odkazovali na rokovania o budúcnosti arzenálu Hizballáhu.



Libanonské ministerstvo zahraničných vecí si v apríli predvolalo iránskeho veľvyslanca v Bejrúte za to, že plány na odzbrojenie Hizballáhu označil za „sprisahanie“. Minulý rok vtedajší libanonský premiér Nadžíb Mikátí tiež pokarhal Irán za „zasahovanie“ do vnútorných záležitostí krajiny.



Iránsky minister sa okrem toho v utorok vyjadril aj k pokračujúcim jadrovým rokovaniam s USA. „Písomný návrh, ktorý sme dostali od Spojených štátov, obsahuje mnoho nejasností a otázok, mnohé záležitosti nie sú jasné podľa tohto návrhu,“ uviedol Arákčí počas návštevy Libanonu. Zároveň opätovne zdôraznil, že o obohacovaní uránu na území Iránu sa „diskutovať nebude“. Podľa jeho slov Teherán odpovie na návrh v nadchádzajúcich dňoch.



Teherán od apríla vedie nepriame rokovania s USA o novej jadrovej dohode. Americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom v roku 2018. Tá zmiernila sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.