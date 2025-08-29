< sekcia Zahraničie
Arákčí: Irán je pripravený obnoviť rokovania o jadrovom programe
V júli 2025 členovia E3 varovali, že ak sa do konca augusta 2025 nedosiahne pokrok v jadrových rokovaniach s Iránom, aktivuje sa mechanizmus obnovenia sankcií.
Teherán 29. augusta (TASR) — Irán je pripravený obnoviť „spravodlivé a vyvážené rokovania“ o svojom kontroverznom jadrovom programe za predpokladu, že západné štáty prejavia dobrú vôľu. V liste adresovanom vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaji Kallasovej zverejnenom vo štvrtok to uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Informovala o tom agentúra Reuters.
Arákčí napísal list krátko po tom, ako štáty združené v skupine E3 (Nemecko, Francúzsko a Británia) aktivovali tzv. mechanizmus snapback, ktorý im umožňuje opätovne zaviesť rozsiahle sankcie Organizácie Spojených národov na Teherán. Tento krok odmietol ako neprípustný tvrdiac, že tieto tri krajiny nemajú zákonnú právomoc spustiť proces automatického obnovenia sankcií. Akékoľvek snahy E3 o obnovenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ktoré boli zrušené rezolúciou č. 2231, sú podľa neho neplatné a neúčinné.
Spomínaný mechanizmus môže podľa rezolúcie č. 2231 jednostranne aktivovať ktorákoľvek strana jadrovej dohody Teheránu so svetovými veľmocami z roku 2015 v prípade jej závažného porušenia. Počas nasledujúcich 30 dní musí BR OSN prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia BR OSN môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie voči Iránu.
V júli 2025 členovia E3 varovali, že ak sa do konca augusta 2025 nedosiahne pokrok v jadrových rokovaniach s Iránom, aktivuje sa mechanizmus obnovenia sankcií. Arákčí v pondelok vyhlásil, že Irán sa nevzdá svojho jadrového programu a nikdy nezastaví obohacovanie uránu.
