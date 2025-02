Arákčí: Irán je pripravený rokovať s USA, no nie pod tlakom

Teherán 8. februára (TASR) – Irán je pripravený rokovať so Spojenými štátmi, no nie v rámci stratégie "maximálneho tlaku" prezidenta USA Donalda Trumpa, vyhlásil v sobotu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Zrušenie sankcií si vyžaduje rokovania, no nie v rámci politiky maximálneho tlaku, pretože to by nebolo rokovanie, ale forma kapitulácie," uviedol Arákčí vo vyhlásení zverejnenom prostredníctvom sociálnej siete Telegram. Dodal, že nechce rokovať s krajinou, ktorá na Irán zároveň uvaľuje nové sankcie.



Vyhlásenie iránskeho šéfa rezortu diplomacie prišlo po tom, ako najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí vyzval vládu, aby s Washingtonom nevyjednávala. Takéto rokovania podľa neho "nie sú múdre", uviedla AFP. Chameneí, ktorý má v Iráne posledné slovo v strategických otázkach, svoje slová odôvodnil predchádzajúcimi skúsenosťami z rokovaní so Spojenými štátmi.



Americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámil obnovenie svojej politiky maximálneho tlaku na Teherán v súvislosti s obvineniami, že sa snaží vyvinúť nukleárne zbrane. Vyhlásil, že Irán "nemôže mať jadrovú zbraň". Povedal tiež, že by si želal "overenú mierovú dohodu" o jadrovom programe islamskej republiky. Irán ale opakovane zdôrazňuje, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely, a popiera akýkoľvek úmysel vyvinúť atómové zbrane.



Irán v roku 2015 dosiahol prelomovú dohodu so Spojenými štátmi, Francúzskom, Nemeckom, Britániou, Čínou a Ruskom, ktoré súhlasili so zmiernením sankcií výmenou za reguláciu jadrového programu krajiny.



Trump však v roku 2018 počas svojho prvého volebného obdobia v Bielom dome jednostranne vypovedal dohodu a na Teherán opäť uvalil tvrdé sankcie aj napriek odporu zo strany európskych partnerov. Irán dohodu plnil ešte rok po tom, ako sa z nej stiahli USA, no následne postupne prestával svoje záväzky dodržiavať. Snahy oživiť dohodu odvtedy neboli úspešné.