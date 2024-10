Arákčí: Irán je v prípade izraelského útoku pripravený na odpoveď

Teherán 16. októbra (TASR) - Teherán je pripravený na "rozhodnú a poľutovaniahodnú" odpoveď, ak Izrael zaútočí na Irán v odvete za raketový úder zo začiatku októbra. Povedal to v stredu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v telefonáte s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Irán vynakladá maximálne úsilie na ochranu mieru a bezpečnosti v regióne a je plne pripravený na rozhodnú a poľutovaniahodnú reakciu na akékoľvek dobrodružstvo" zo strany Izraela, citovalo Arákčího ministerstvo zahraničných vecí.



Irán podporuje palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré vlani v októbri zaútočilo na Izrael, čím vypukla vojna v Pásme Gazy a eskalovalo napätie na Blízkom východe.



Šéf iránskej diplomacie v telefonáte vyzval OSN, aby využila svoje zdroje na "zastavenie zločinov a agresií izraelského režimu a poslala humanitárnu pomoc do Libanonu a Pásma Gazy".



Izrael prisľúbil Teheránu odpoveď za rozsiahly iránsky raketový útok z 1. októbra. Úder bol podľa Teheránu odvetou za zabitie viacerých vodcov a veliteľov proiránskych ozbrojených zložiek vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a iránskych Revolučných gárd. Izraelská armáda oznámila, že zachytila veľký počet zo zhruba 200 vystrelených balistických rakiet.



Išlo o druhý priamy iránsky úder na Izrael. Teherán v apríli vypálil na Izrael rakety a drony v reakcii na izraelský letecký útok na iránsky konzulát v Damasku.



Izraelský minister obrany Joav Galant minulý týždeň vyhlásil, že odveta za iránsky raketový útok na Izrael bude "smrtiaca, presná a prekvapujúca". "Nebudú rozumieť, čo sa stalo a ako sa to stalo, uvidia výsledky," povedal