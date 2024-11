Arákčí: Irán má právo reagovať na nálety, berie však do úvahy situáciu

Lisabon/Teherán 27. novembra (TASR) - Teherán si vyhradzuje právo odpovedať na nálety, ktoré Izrael minulý mesiac podnikol voči Iránu, berie však do úvahy aj ďalší vývoj v regióne, uviedol v stredu šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Arákčí počas cesty do portugalského Lisabonu reportérom povedal, že Irán víta utorkovú dohodu o prímerí medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh a dúfa, že by mohla viesť k trvalému prímeriu.



Prímerie vstúpilo do platnosti v stredu nadránom na základe dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi a Francúzskom.



Na otázku, či toto prímerie môže viesť aj k zmierneniu napätia medzi Izraelom a Iránom, Arákčí odpovedal: "Závisí to od správania sa Izraela."



Izrael zasiahol ciele v Iráne 26. októbra odvetou za iránsku raketovú salvu na Izrael z 1. októbra, pripomína Reuters.



Alí Lárídžání, vysokopostavený poradca najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chamaneího, v nedeľu zverejnenom rozhovore povedal, že jeho krajina sa pripravuje na "odpoveď" Izraelu.