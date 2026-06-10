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Arákčí: Irán nenechá žiadny útok ani hrozbu bez odpovede

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Iránska televízia IRIB medzičasom informovala o zastavení útokov zo strany USA.

Autor TASR
Teherán 10. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v noci na stredu pohrozil Spojeným štátom odvetnými údermi. USA v utorok zaútočili na Irán v reakcii na zostrelenie amerického vrtuľníka neďaleko Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a príspevku Arákčího na sieti X.

„Napriek svojim porážkam na bojisku sa USA rozhodli otestovať naše odhodlanie,“ napísal šéf iránskej diplomacie po tom, čo americká armáda oznámila začiatok útokov na Irán.

„Naše ozbrojené sily nenechajú žiadny útok ani hrozbu bez odpovede. Opustite náš región, ak chcete byť v bezpečí. Dejiny Perzského zálivu majú mnoho kapitol o krutých osudoch cudzích narušiteľov,“ dodal Arákčí.

Minister sa tak vyjadril po tom, čo americká armáda zaútočila na islamskú republiku, pričom uviedla, že ide o „primeranú odpoveď“ na zostrelenie vrtuľníka Apache neďaleko Hormuzského prielivu. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa tento vrtuľník v pondelok zostrelil Irán.

Iránska televízia IRIB medzičasom informovala o zastavení útokov zo strany USA.
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