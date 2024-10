Arákčí: Irán nezaútočí na Izrael, ak ho k tomu židovský štát nevyzve

Teherán 2. októbra (TASR) - Irán konal proti Izraelu v sebaobrane a neplánuje podniknúť ďalší útok, pokiaľ ho izraelský režim nevyzve k ďalšej odvete. Vyhlásil to v stredu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Irán odpálil v utorok na Izrael salvu rakiet v reakcii na zabitie viacerých vysokopostavených predstaviteľov proiránskych ozbrojených skupín.



Arákčí uviedol, že Teherán po útoku na Izrael varoval Spojené štáty, aby do situácie nezasahovali. "Výmena správ neznamená koordináciu. Pred našou reakciou sme nijakú správu neposlali. Po nej bola tlmočená cez Švajčiarsko správa, ktorá hovorila Američanom, že to bolo naše právo na sebaobranu a že neplánujeme (v útokoch) pokračovať," uviedol Arákčí podľa iránskej agentúry Tasnim.



Irán podľa šéfa diplomacie podnikol kroky proti Izraelu po tom, čo prejavil obrovskú zdržanlivosť, aby vytvoril priestor pre uzavretie prímeria v Pásme Gazy. "Naše konanie sa týmto končí, ak nás Izrael nevyzve k ďalšej odvete. V tom prípade bude naša reakcia ešte silnejšia," dodal iránsky minister zahraničných vecí.



Arákčí už skôr vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala zmysluplné kroky a zabránila vzniku hrozieb voči regionálnemu mieru a stabilite na Blízkom východe. "Som optimistický ohľadom ďalších dní. Existuje možnosť konfliktu, no naše sily sú plne pripravené. Očakávame, že v nasledujúcich dňoch budeme postupne svedkami stability v našom regióne," uviedol.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok uviedol, že Irán urobil veľkú chybu, keď podnikol raketový útok na Izrael a vyzval svojich spojencov, aby sa zjednotili proti Teheránu. Aj hovorca izraelských ozbrojených síl Daniel Hagari avizoval, že Izrael si vyberie, ako a kedy zareaguje na utorňajší iránsky útok.