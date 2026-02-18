< sekcia Zahraničie
Arákčí: Irán pripravuje rámec pre budúce rokovania s USA
Šéf diplomacie v utorok uviedol, že Teherán sa s Washingtonom dohodol na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody.
Autor TASR
Teherán 18. februára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu potvrdil, že Teherán pripravuje rámec pre budúce jadrové rokovania s Washingtonom. Urobil tak v telefonáte s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Arákčí v rozhovore „zdôraznil zameranie sa Iránskej islamskej republiky na vypracovanie počiatočného a jasného rámca pre pokrok v budúcich rokovaniach“, uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie. So šéfom MAAE telefonoval deň po druhom kole rokovaní medzi Iránom a USA, ktoré v Ženeve sprostredkovával Omán.
Šéf diplomacie v utorok uviedol, že Teherán sa s Washingtonom dohodol na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody. Americký viceprezident J. D. Vance však povedal, že Irán ešte neprijal všetky červené čiary určené prezidentom Donaldom Trumpom.
Americký minister energetiky Chris Wright zase v stredu varoval, že USA odradia Irán od získania jadrových zbraní „tak či onak“.
Stály predstaviteľ Iránu pri MAAE Reza Najafi sa v stredu stretol vo Viedni práve s Grossim, a tiež veľvyslancami Číny a Ruska. Cieľom schôdzky bola diskusia o nadchádzajúcom zasadnutí Rady guvernérov a „vývoj súvisiaci s iránskym jadrovým programom“, uviedla iránska misia vo Viedni na platforme X.
Teherán čiastočne pozastavil spoluprácu s MAAE a obmedzil prístup inšpektorov agentúry k svojim jadrovým zariadeniam. Došlo k tomu po tom, čo USA vlani zaútočili na jadrové komplexy Iránu a MAAE útok nedosúdila.
Arákčí v rozhovore „zdôraznil zameranie sa Iránskej islamskej republiky na vypracovanie počiatočného a jasného rámca pre pokrok v budúcich rokovaniach“, uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie. So šéfom MAAE telefonoval deň po druhom kole rokovaní medzi Iránom a USA, ktoré v Ženeve sprostredkovával Omán.
Šéf diplomacie v utorok uviedol, že Teherán sa s Washingtonom dohodol na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody. Americký viceprezident J. D. Vance však povedal, že Irán ešte neprijal všetky červené čiary určené prezidentom Donaldom Trumpom.
Americký minister energetiky Chris Wright zase v stredu varoval, že USA odradia Irán od získania jadrových zbraní „tak či onak“.
Stály predstaviteľ Iránu pri MAAE Reza Najafi sa v stredu stretol vo Viedni práve s Grossim, a tiež veľvyslancami Číny a Ruska. Cieľom schôdzky bola diskusia o nadchádzajúcom zasadnutí Rady guvernérov a „vývoj súvisiaci s iránskym jadrovým programom“, uviedla iránska misia vo Viedni na platforme X.
Teherán čiastočne pozastavil spoluprácu s MAAE a obmedzil prístup inšpektorov agentúry k svojim jadrovým zariadeniam. Došlo k tomu po tom, čo USA vlani zaútočili na jadrové komplexy Iránu a MAAE útok nedosúdila.