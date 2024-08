Arakčí: Irán sa bude snažiť zvládnuť napätie a nepriateľstvo s USA

Teherán 24. augusta (TASR) - Nová iránska vláda sa bude snažiť "zvládnuť napätie" so Spojenými štátmi, aby dokázala znížiť tlak a neutralizovať ochromujúce sankcie. Uviedol to v piatok večer iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"To, čo musíme urobiť, je zvládnuť napätie a nepriateľstvo" medzi Teheránom a Washingtonom, povedal šéf iránskej diplomacie pre štátnu televíziu. "V zahraničnej politike je našou povinnosťou čo najviac znížiť náklady tohto nepriateľstva a znížiť jeho tlak na národ," dodal.



Iránska diplomacia bude podľa Arakčího uprednostňovať vzťahy so susednými krajinami, africkými štátmi, ako aj s Čínou a Ruskom.



Iránsky minister zahraničných vecí zároveň kritizoval európske krajiny za to, že v uplynulých rokoch "prijali nepriateľskú politiku" voči Teheránu. Prioritou sa pre Teherán stanú až vtedy, keď "upustia od svojej nesprávnej a nepriateľskej politiky", uviedol.



Irán a USA nemajú diplomatické vzťahy od apríla 1980. K prerušeniu väzieb medzi krajinami došlo rok po islamskej revolúcii, ktorá v Iráne viedla k zvrhnutiu Západom podporovaného šáha Mohammada Rezu Pahlavího. Washington odvtedy uvalil na Teherán sériu sankcií. K ich zmierneniu prispela iránska jadrová dohoda z roku 2015, od ktorej však v roku 2018 odstúpili Spojené štáty pod vedením exprezidenta Donalda Trumpa a následne uvalili na Irán nové sankcie. Jedným z kľúčových vyjednávačov prelomovej jadrovej dohody bol práve Arakčí.