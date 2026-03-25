Arákčí: Irán skúma návrhy USA, nemá však záujem o rokovania
Vyjadrenia Arákčího naznačujú určitú ochotu Teheránu rokovať, ak budú splnené jeho požiadavky.
Autor TASR
Teherán 25. marca (TASR) – Irán skúma návrh Spojených štátov na ukončenie vojny v Perzskom zálive, nemá však v úmysle viesť rozhovory o ukončení rozširujúceho sa konfliktu na Blízkom východe. Uviedol to v stredu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Vyjadrenia Arákčího naznačujú určitú ochotu Teheránu rokovať, ak budú splnené jeho požiadavky. Minister však v štátnej televízii zdôraznil, že výmena odkazov cez sprostredkovateľov „neznamená rokovania s USA“.
„Vo svojich odkazoch predložili návrhy, ktoré boli postúpené najvyšším predstaviteľom, a tie oznámia svoj postoj, ak to bude potrebné,“ povedal Arákčí. „V súčasnosti je našou politikou pokračovanie odporu. Nemienime rokovať, zatiaľ sa žiadne rokovania neuskutočnili,“ dodal s tým, že „hovoriť o rokovaniach teraz je priznaním porážky“.
Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa s 15 bodmi, odovzdaný prostredníctvom Pakistanu, žiada od Iránu odstránenie zásob vysoko obohateného uránu, zastavenie obohacovania, obmedzenie programu balistických rakiet či zastavenie financovania regionálnych spojencov, uviedli zdroje z izraelskej vlády oboznámené s plánom.
Biely dom podrobnosti odmietol poskytnúť a pohrozil vystupňovaním útokov. „Ak nepochopia, že boli a naďalej budú vojensky porazení, prezident Trump zaistí, že budú zasiahnutí tvrdšie než kedykoľvek predtým,“ vyhlásila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Arákčí sa vyjadril aj k Hormuzskému prielivu, ktorý vojna fakticky uzavrela pre dôležité dodávky ropy a zemného plynu. „Z nášho pohľadu nie je Hormuzský prieliv úplne zatvorený – je zatvorený len pre nepriateľov,“ povedal s tým, že nie je dôvod umožňovať prechod lodiam nepriateľov a ich spojencov. Iránske ozbrojené sily podľa ministra už zaistili bezpečný prechod plavidlám z priateľských krajín.
